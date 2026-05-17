Răzvan Lucescu, final de sezon de coșmar în Grecia! A ratat prezența în preliminariile Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 17 mai 2026, 22:01

Răzvan Lucescu a încheiat sezonul cum nu se putea mai prost în Grecia! Românul se lupta pentru calificarea în preliminariile UEFA Champions League, dar echipa sa a remizat în duelul cu Panathinaikos.

Chiar dacă a fost ajutat de campioana AEK Atena, tehnicianul român nu a reușit să obțină victoria în ultima etapă de play-off, în fața unui stadion gol al gazdelor.

Panathinaikos – PAOK 2-2

Ultima etapă de play-off din Grecia îi putea aduce lui Răzvan Lucescu o calificare în preliminariile UEFA Champions League, însă echipa pregătită de tehnicianul român a obținut doar o remiză în deplasarea de la Panathinaikos.

Chiar dacă a primit ajutor din partea celor de la AEK Atena, care au terminat la egalitate cu rivala Olympiakos, PAOK nu a găsit drumul spre victorie.

Așadar, echipa lui Răzvan Lucescu va trebui să se mulțumească cu o participare în UEFA Europa League. PAOK a deschis scorul în minutul 30, prin Ozdoev, iar peste alte cinci minute și-a dublat avantajul, în urma golului semnat de Mythou.

Lucrurile s-au complicat în repriza a doua, când Panathinaikos a redus din diferență prin Cerin, în minutul 68. La patru minute distanță, cei din camera VAR au anulat golul de 3-1 marcat de Konstantelias.

