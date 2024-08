Gigi Becali vrea să transfere un jucător de la Dinamo dacă pleacă Darius Olaru: "Mie el îmi place"! - Antena Sport

Gigi Becali vrea să transfere un jucător de la Dinamo dacă pleacă Darius Olaru: "Mie el îmi place"! Gigi Becali / Profimedia Images Gigi Becali vrea să transfere un jucător de la Dinamo dacă pleacă Darius Olaru. Patronul roş-albaştrilor a precizat că mutarea depinde de transferul lui Olaru. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Becali îl doreşte pe Hakim Abdallah, atacantul lui Dinamo. În vârstă de 26 de ani, Abdallah e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 450.000 de euro. Gigi Becali vrea să transfere un jucător de la Dinamo dacă pleacă Darius Olaru: „Mie el îmi place”! „Eu vreau să văd dacă pleacă Olaru prima dată. Să văd cum joacă Tănase în locul lui. Mai revine şi Tavi Popescu. Altfel, nu are rost să vorbesc acum. Îmi trebuie un atacant, că Tănase ar juca în locul lui Olaru, iar Miculescu nu e atacant. Din campionat n-am pe cine să aduc. Mie îmi place Abdallah, de la Dinamo. Eu vreau un atacant foarte puternic. FCSB nu stă într-un jucător. Dacă pleacă, atunci să plece”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro. În acest sezon de Liga 1, Hakim Abdallah are 2 goluri şi 2 pase de gol în 5 meciuri în care a evoluat pentru Dinamo. Abdallah are 14 prezenţe în naţionala statului Madagascar, pentru care a marcat un gol. El a evoluat şi pentru naţionalele U19 şi U16 ale Franţei. Pentru naţionala U19 a Franţei a marcat un gol. Reclamă

Gigi Becali a anunţat că Darius Olaru are oferte!

Gigi Becali anunţa că Darius Olaru are oferte. Patronul FCSB-ului preciza că transferul se poate face după dubla cu LASK Linz din play-off-ul Europa League.

„Am oferte pe Olaru, Europa, Rusia. Cu şase milioane îl dau, am cerut opt, dar îl dau cu şase. (N.r. După meciul cu LASK Linz) După! Eu am vrut să-l ţin, dar nu pot să-i fac rău băiatului. Cu Coman ne calificam, dar m-am gândit că ia 2 milioane salariu”, declara Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Becali l-ar dori, potrivit gsp.ro, dacă va pleca Darius Olaru, şi pe Daniel Mândroiu, un mijlocaş ofensiv de 25 de ani. Mândroiu este liber de contract după ce s-a despărţit de Lincoln City, echipă din Liga 3 din Anglia.

Mândroiu s-a născut la Dublin, din tată român şi mamă irlandeză. În sezonul, Mândroiu a marcat 8 goluri pentru Lincoln City şi a dat şi şase pase decisive. În cariera sa, Mândroiu a mai jucat la St. Kevins Boys (Irlanda), Brighton U18, Brighton U23 (Anglia), Bohemians (Irlanda) și Shamrock Rovers (Irlanda). Helmut Duckadam ştie cum poate fi făcut uitat Darius Olaru la FCSB: „El ar putea să îl înlocuiască!” Helmut Duckadam ştie cine îl poate face uitat pe Darius Olaru la FCSB. „Eroul de la Sevilla” a pronunţat numele jucătorului care este pregătit să facă pasul cel mare şi să preia banderola de căpitan la campioana României. Duckadam are încredere că Adrian Şut este capabil să strângă jucătorii din vestiar în jurul său. Mijlocaşul de 25 de ani ar putea să ocupe şi postul din teren al lui Olaru. După ce l-a vândut pe Florinel Coman cu 5 milioane de euro, Gigi Becali ar putea încasa o sumă similară şi pe Darius Olaru. În 2020 a fost adus cu 600.000 de euro de la Gaz Metan Mediaş. ”(n.r. despre plecarea lui Olaru) Cum este şi pierderea lui Coman. S-a văzut. Coman, care era un lider, trăgea echipa după el. Şi Olaru va fi o pierdere. Sunt alte strategii la FCSB. Cu siguranţă pentru a câştiga campionatul va fi foarte greu. Nu ştiu dacă poate mai mult. Vom vedea. De aici trebuia să plece la o echipă bună. Trebuia să joace titular la naţionala pentru că aşa putea să ajungă la un fotbal mare. Cred că următorul jucător care ar putea să-l inlocuiască pe Olaru este Şut. Joaca de ani buni la FCSB. Este un jucător matur”, a declarat Helmuth Duckadam pentru orangesport.ro.