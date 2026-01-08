Ionuţ Lupescu, anunţ uriaş despre fuziunea lui Dinamo cu CS Dinamo: "Au depus hârtie către minister" - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 8 ianuarie 2026, 20:50

Ionuţ Lupescu într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Preşedintele lui CS Dinamo, Ionuţ Lupescu (57 de ani), a făcut un anunţ important despre o posibilă fuziune a echipei din prima ligă, FC Dinamo, cu formaţia pe care fostul internaţional român o conduce, aflată în Liga a 2-a.

Ionuţ Lupescu a precizat că FC Dinamo a depus o hârtie la minister prin care solicită această asociere. Dacă se va obţine aprobarea, vor începe negocierile.

“Din câte ştiu eu, cei de la FC au depus către minister o hârtie prin care doresc o asociere, să discutăm şi aşteptăm decizia ministerului, ca să putem negocia sau nu. Să vedem dacă putem să facem această asociere, aşa cum îşi doresc toţi suporterii, să fie un singur Dinamo”, a declarat Ionuţ Lupescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Mai multe glorii ale lui Dinamo privesc cu ochi buni o posibilă asociere a clubului din Liga a 2-a cu cel din prima ligă. Printre acestea se află şi Ionuţ Lupescu, fost jucător al lui Dinamo, ce a cucerit trei titluri şi 3 Cupe ale României cu “câinii”.

Dinamo se află pe locul 4 în Liga 1, cu 38 de puncte, la egalitate cu echipa aflată pe locul 3, Botoşani. “Câinii” sunt la 2 puncte în spatele liderului Craiova şi la un punct în spatele Rapidului, care se află pe 2. CS Dinamo e pe locul 19 în Liga a 2-a, cu 12 puncte după 17 etape. Cele două echipe s-au înfruntat în Cupa României, echipa din prima ligă câştigând cu 3-1.

