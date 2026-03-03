U Cluj - Hermannstadt 2-1. „Șepcile roșii” se califică în semifinale, după o „remontada” de senzație - Antena Sport

Universitatea Cluj a obținut calificarea în semifinalele Cupei României, reușind să elimine din drumul spre penultimul act al competiției pe finalista din sezonul precedent.
Hermannstadt a lovit prima pe Cluj Arena, însă formația antrenată de Dorinel Munteanu nu a avut maturitatea necesară pentru a ține de avantaj.
U Cluj – Hermannstadt 2-1
Final de meci!
Min. 81: GOL! Acțiune superbă a celor de la U Cluj, finalizată cu șut de Macalou.
Min. 73: GOL! Universitatea Cluj restabilește egalitatea prin Mendy!
Min. 52: GOL! Sibienii deschid scorul prin Simba.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Final de primă repriză! Meci „închis” pe Cluj Arena!
Min. 45: Prima repriză este prelungită cu două minute.
Min. 44: Omar El Sawy a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost tăiat cu gheata de Chorbadzhiyski.
Min. 42: Șansă mare pentru „șepcile roșii”. Omar El Sawy nu reușește să reia în plasă din gura porții, iar șutul lui Ovidiu Bic este blocat de un stoper al sibienilor.
Min. 13: Prima ocazie de gol le aparține gazdelor. Lazar are o intervenție foarte bună în fața lui El Sawy.
Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena!
- U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Codrea, Bic, Nistor – Stanojev, Lukic, El Sawy. Rezerve: Lefter, Chinteș, Cisse, Murgia, Drammeh, Fabry, Macalou, Mendy, Postolachi. Antrenor: Cristiano Bergodi
- Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Ciubotaru – Albu, Zargary, Jair – Simba, Afalna, Politic. Rezerve: Muțiu, Pop, Ionuț Stoica, Issah, Ritivoi, Gândilă, Ivanov, Florescu, Chițu, Buș. Antrenor: Dorinel Munteanu
Universitatea Cluj și Hermannstadt deschid drumul către semifinalele Cupei României. Ardelenii și-au adjudecat încă de etapa aceasta prezența în play-off și forțează și calificarea în penultimul act al competiției.
De partea cealaltă, sibienii au un parcurs catastrofal pe plan intern și speră să compenseze printr-un sezon remarcabil în Cupă. În ediția de anul trecut, aceștia au jucat finala.
Tabloul sferturilor Cupei României:
- Universitatea Cluj – Hermannstadt
- FC Argeș – Gloria Bistrița
- Dinamo București – Metalul Buzău
- Universitatea Craiova – CFR Cluj
- Lovitură pentru U Cluj! Alex Chipciu s-a accidentat! Cristiano Bergodi l-ar putea pierde o perioadă lungă
- Filipe Coelho, concentrat înaintea meciului cu CFR Cluj: „Nu cifrele o să facă diferența”
- Derapaj grosolan al dinamoviștilor după meciul din cupă. Scandări rasiste strigate de jucători și staff
- Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: “Să nu le dăm nicio șansă”
- Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova – FCSB: “De-asta a ieșit”