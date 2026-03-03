U Cluj - Hermannstadt 2-1. „Șepcile roșii” se califică în semifinale, după o „remontada” de senzație - Antena Sport

Min. 45: Prima repriză este prelungită cu două minute.

Min. 44: Omar El Sawy a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost tăiat cu gheata de Chorbadzhiyski.

Min. 42: Șansă mare pentru „șepcile roșii”. Omar El Sawy nu reușește să reia în plasă din gura porții, iar șutul lui Ovidiu Bic este blocat de un stoper al sibienilor.

Min. 13: Prima ocazie de gol le aparține gazdelor. Lazar are o intervenție foarte bună în fața lui El Sawy.

Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena!

U Cluj : Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Codrea, Bic, Nistor – Stanojev, Lukic, El Sawy. Rezerve : Lefter, Chinteș, Cisse, Murgia, Drammeh, Fabry, Macalou, Mendy, Postolachi. Antrenor : Cristiano Bergodi

Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Ciubotaru – Albu, Zargary, Jair – Simba, Afalna, Politic. Rezerve: Muțiu, Pop, Ionuț Stoica, Issah, Ritivoi, Gândilă, Ivanov, Florescu, Chițu, Buș. Antrenor: Dorinel Munteanu

Universitatea Cluj și Hermannstadt deschid drumul către semifinalele Cupei României. Ardelenii și-au adjudecat încă de etapa aceasta prezența în play-off și forțează și calificarea în penultimul act al competiției.

De partea cealaltă, sibienii au un parcurs catastrofal pe plan intern și speră să compenseze printr-un sezon remarcabil în Cupă. În ediția de anul trecut, aceștia au jucat finala.

Tabloul sferturilor Cupei României: