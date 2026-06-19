“Nu mai aveam cum să rămân”. Florentin Petre a anunţat ce urmează, după plecarea de la Dinamo. Cu ce echipă va semna

Florentin Petre a oferit noi detalii despre plecarea de la Dinamo. După Zeljko Kopic, şi fostul secund al “câinilor” a decis să se despartă de echipă, în această vară.

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Dinamo s-a mişcat rapid şi la doar câteva zile după plecarea lui Zeljko Kopic, Nuno Campos a fost prezentat oficial. Antrenorul portughez şi-a adus propriul staff la echipa din Ştefan cel Mare.

Florentin Petre a anunţat ce urmează, după plecarea de la Dinamo

Florentin Petre a luat decizia de a pleca de la Dinamo în momentul în care şi Zeljko Kopic era hotărât să facă acest pas. Fostul secund al “câinilor” a transmis că nu mai avea cum să rămână la echipă, ţinând cont că noul antrenor a venit cu proprii săi secunzi.

De asemenea, Florentin Petre a mai declarat că va semna cu echipa la care va merge şi Zeljko Kopic, în această vară. Croatul a fost curtat de echipe din zona Golfului, însă nu a luat decizia finală, pentru moment.

“Am creat o prietenie foarte bună cu Zeljko Kopic. Am spus că vin, ajut, pot să fiu și ajutat. Dinamo întotdeauna îți oferă posibilitatea să ai o imagine extraordinar de bună, mai ales când ai rezultate. Am decis că, în momentul în care Zeljko va pleca, voi pleca și eu. Acesta a fost momentul.