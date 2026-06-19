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“Nu mai aveam cum să rămân”. Florentin Petre a anunţat ce urmează, după plecarea de la Dinamo. Cu ce echipă va semna

Viviana Moraru Publicat: 19 iunie 2026, 17:12

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Nu mai aveam cum să rămân. Florentin Petre a anunţat ce urmează, după plecarea de la Dinamo. Cu ce echipă va semna

Florentin Petre şi Zeljko Kopic/ Sport Pictures

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Florentin Petre a oferit noi detalii despre plecarea de la Dinamo. După Zeljko Kopic, şi fostul secund al “câinilor” a decis să se despartă de echipă, în această vară.

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Dinamo s-a mişcat rapid şi la doar câteva zile după plecarea lui Zeljko Kopic, Nuno Campos a fost prezentat oficial. Antrenorul portughez şi-a adus propriul staff la echipa din Ştefan cel Mare.

Florentin Petre a anunţat ce urmează, după plecarea de la Dinamo

Florentin Petre a luat decizia de a pleca de la Dinamo în momentul în care şi Zeljko Kopic era hotărât să facă acest pas. Fostul secund al “câinilor” a transmis că nu mai avea cum să rămână la echipă, ţinând cont că noul antrenor a venit cu proprii săi secunzi.

De asemenea, Florentin Petre a mai declarat că va semna cu echipa la care va merge şi Zeljko Kopic, în această vară. Croatul a fost curtat de echipe din zona Golfului, însă nu a luat decizia finală, pentru moment.

“Am creat o prietenie foarte bună cu Zeljko Kopic. Am spus că vin, ajut, pot să fiu și ajutat. Dinamo întotdeauna îți oferă posibilitatea să ai o imagine extraordinar de bună, mai ales când ai rezultate. Am decis că, în momentul în care Zeljko va pleca, voi pleca și eu. Acesta a fost momentul.

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Nu am un răspuns privind motivul pentru care el a luat această hotărâre și probabil că, la un moment dat, va spune de ce a plecat. Asta a fost decizia mea: am spus că atunci când va pleca el, voi pleca și eu. Nu mai aveam cum să rămân la Dinamo.

Noul antrenor a venit cu propriul staff, iar eu sunt om de cuvânt. Când am promis ceva, nu contează o hârtie. Mi-am ghidat viața întotdeauna după calitatea și caracterul meu. Probabil am avut și momente când am greșit. O hârtie poate schimba o decizie, dar de foarte multe ori instinctul și calitatea umană nu m-au înșelat.

Am decis că este mult mai bine să plec, să lăsăm în urma noastră un bagaj de rezultate bune, iar cei care vin după noi să ducă mai departe ceea ce am construit. Când a venit noul staff, a venit cu patru antrenori. Au mai rămas și doi oameni din vechiul staff, cred că sunt suficienți. Eu am promis că merg cu Zeljko și voi fi alături de el”, a declarat Florentin Petre, la emisiunea “Totul pentru Dinamo”.

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