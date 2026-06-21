O echipă de play-off se desparte de unul dintre cei mai importanți jucători. Salariul pe care îl va încasa

FC Argeș se va despărți în această seară de Adel Bettaieb, tunisianul care a fost unul dintre cei mai eficienți fotbaliști ai echipei lui Bogdan Andone în sezonul recent încheiat. Anunțul a fost făcut de Dani Coman, președintele piteștenilor, care a declarat și unde urmează să plece jucătorul de bandă, în China.

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FC Argeș a fost revelația campionatului în sezonul trecut, calificându-se din postura de nou-promovată în play-off-ul Ligii 1 în dauna celor de la FCSB. Bogdan Andone a avut mai multe atuuri pe parcursul stagiunii, iar una dintre ele s-a numit “Adel Bettaieb”, fotbalistul adus de la “U” Cluj în vara anului 2025.

Bettaieb pleacă de la FC Argeș. Anunțul lui Dani Coman

Tunisianul a semnat un contract alături de alb-violeți până în 2026 și a înregistrat cifre bune pentru club, 12 goluri și cinci pase decisive în 43 de dueluri în sezonul regulat, play-off și Cupa României. Din păcate pentru FC Argeș, Bettaieb nu își va prelungi înțelegerea cu formația din Trivale, deși a primit o ofertă de prelungire.

Extrema stângă ar urma să plece în China, unde va primi un salariu net superior față de ce putea să ofere clubul din Pitești.

“Bettaieb nu mai vine la FC Argeș. Am înțeles că va merge în China, acolo unde a primit o ofertă de 40.000 de euro salariu pe lună. Și noi îi făcusem o ofertă bună de salariu, dar în niciun caz la banii ăștia“, a spus Dani Coman, potrivit iamsport.ro.