Rapid face un nou transfer. Giuleștenii își aduc un portar crescut la Arsenal - Antena Sport

Rapid este pe cale să oficializeze o nouă mutare, după ce l-a adus pe Daniel Paraschiv din Spania și s-a înțeles și cu Robert Sălceanu, de la Petrolul. Giuleștenii mai fac un transfer din Liga 1 și urmează să semneze cu Dejan Iliev, portarul nord-macedonean al celor de la UTA Arad.

Costel Gâlcă a cerut transferuri la Rapid încă de dinainte ca perioada de mercato de iarnă să înceapă, iar dorința antrenorului pare că începe să fie îndeplinită ușor ușor de Dan Șucu. După ce conducerea giuleștenilor s-a înțeles cu doi jucători, urmează să vină și al treilea, în persoana lui Dejan Iliev.

Dejan Iliev, omul crescut la Arsenal, vine în Giulești

Potrivit celor de la fanatik.ro, cele două tabere au bătut palma pentru mutare, iar în acest moment tot ce mai rămâne de făcut este ca transferul să fie oficializat. Cu o selecție la naționala Macedoniei de Nord, Iliev și-a început cariera de fotbal la juniori la Belasica, iar în 2012 a ajuns la echipa Under-18 a lui Arsenal.

În 2018 a fost promovat la echipa mare de la cea U-21, însă a fost constant împrumutat la alte formații și nu a prins niciun meci în tricoul “tunarilor”. De-a lungul șederii sale pe Emirates, Iliev a fost de trei ori pe banca de rezerve.

Din 2024, nord-macedoneanul joacă la UTA, echipă pentru care a adunat 14 partide în acest sezon. În doar două meciuri și-a păstrat poarta intactă și a fost învins de 22 de ori.