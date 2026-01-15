Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid face un nou transfer. Giuleștenii își aduc un portar crescut la Arsenal - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid face un nou transfer. Giuleștenii își aduc un portar crescut la Arsenal

Rapid face un nou transfer. Giuleștenii își aduc un portar crescut la Arsenal

Andrei Nicolae Publicat: 15 ianuarie 2026, 16:06

Comentarii
Rapid face un nou transfer. Giuleștenii își aduc un portar crescut la Arsenal

Dejan Iliev, la o lovitură de la 11 metri / Sport Pictures

Rapid este pe cale să oficializeze o nouă mutare, după ce l-a adus pe Daniel Paraschiv din Spania și s-a înțeles și cu Robert Sălceanu, de la Petrolul. Giuleștenii mai fac un transfer din Liga 1 și urmează să semneze cu Dejan Iliev, portarul nord-macedonean al celor de la UTA Arad.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă a cerut transferuri la Rapid încă de dinainte ca perioada de mercato de iarnă să înceapă, iar dorința antrenorului pare că începe să fie îndeplinită ușor ușor de Dan Șucu. După ce conducerea giuleștenilor s-a înțeles cu doi jucători, urmează să vină și al treilea, în persoana lui Dejan Iliev.

Dejan Iliev, omul crescut la Arsenal, vine în Giulești

Potrivit celor de la fanatik.ro, cele două tabere au bătut palma pentru mutare, iar în acest moment tot ce mai rămâne de făcut este ca transferul să fie oficializat. Cu o selecție la naționala Macedoniei de Nord, Iliev și-a început cariera de fotbal la juniori la Belasica, iar în 2012 a ajuns la echipa Under-18 a lui Arsenal.

În 2018 a fost promovat la echipa mare de la cea U-21, însă a fost constant împrumutat la alte formații și nu a prins niciun meci în tricoul “tunarilor”. De-a lungul șederii sale pe Emirates, Iliev a fost de trei ori pe banca de rezerve.

Din 2024, nord-macedoneanul joacă la UTA, echipă pentru care a adunat 14 partide în acest sezon. În doar două meciuri și-a păstrat poarta intactă și a fost învins de 22 de ori.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Observator
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
Fanatik.ro
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
16:55
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Chelsea a renunțat la un jucător de 21 de ani
16:55
OFICIAL | Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: „E cel mai frumos cadou”
16:45
Transferul lui Lisav Eissat a picat! Veste excelentă pentru Dinamo
16:41
Alarmă la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul despre Andre Duarte: “I-am dat la FIFA”
16:22
Campionul cu FCSB este rapidist! Cum a ajuns să semneze cu marea rivală a giuleştenilor: “Nu a fost nicio cursă”
16:21
Marius Marin are zilele numărate la Pisa. Ce soluție are internaționalul român
Vezi toate știrile
1 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 2 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 3 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 4 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 5 Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham 6 Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB