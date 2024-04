Răspunsul lui Louis Munteanu atunci când a fost întrebat de interesul FCSB-ului şi al Rapidului! Ce a spus vedeta lui Gică Hagi - Antena Sport

Nu trebuie să lăsăm pedala acum şi trebuie să facem din nou un meci mare cu Rapid acasă şi să câştigăm din nou.

Ăsta a fost obiectivul meu de la început, să fiu bucuros. La multe meciuri am fost trist, nervos, eu nu sunt acel tip de jucător.

Mi-a părut mereu să joc pentru suporteri.

(n.r.: despre calificarea în Europa) De ce să nu credem? Am demonstrat şi în timpul campionatului că în meciurile cu echipele bune ne descurcăm mai bine. Ies şi ele la joc, se vede că suntem în creştere.

„Am demonstrat că sunt cu gândul aici”

(n.r.: despre interesul FCSB-ului şi al Rapidului, dacă îl motivează) Motivat am fost mereu, cât am jucat pentru acest club. Aici am crescut. Am demonstrat că sunt cu gândul aici şi sper ca şi în următoarele meciuri să câştigăm şi să marchez, dacă se poate.

(n.r. despre lupta pentru Europa) Grea, meciuri de play-off, dar nu trebuie să lăsăm pedala, cum am mai spus, să ne facem jocul. S-a văzut în seara asta că am jucat un fotbal total. (n.r: despre accidentarea lui Ionuţ Cojocaru) Îl ştiţi cu toţii pe Mister, că mereu găseşte câte o soluţie. Ne-am simţit bine şi s-a văzut pe teren. Mă înţeleg foarte bine cu Ionuţ. Din păcate s-a lovit, sper să nu fie ceva grav. Mereu a avut ghinion, încă de la juniori. Sper să ne ajute în continuare fiindcă e un jucător de top", a declarat Louis Munteanu pentru digisport.ro după Farul – CFR Cluj 5-1. Farul a ajuns pe locul 2 în Liga 1, CFR Cluj a căzut pe 4 după umilinţa de la Ovidiu! Cum arată acum clasamentul în play-off Farul a ajuns pe locul 2 în Liga 1, după victoria de senzaţie de la Ovidiu cu CFR Cluj. Farul – CFR Cluj s-a terminat 5-1. Ardelenii au căzut pe locul 4 în Liga 1. Farul a urcat peste CFR Cluj şi Universitatea Craiova cu această victorie. Constănţenii au 32 de puncte, cu unul peste CFR şi Universitatea Craiova. Louis Munteanu (min. 22), Ionuţ Cojocaru (min. 42 şi 78), „Dina" Grameni (min. 67) şi Cristi Ganea (min. 83) au marcat în derby-ul Farul – CFR Cluj, de la Ovidiu. Jucătorii Farului s-au întrecut în reuşite superbe. De partea cealaltă, Otele a marcat în minutul 76. Munteanu a ajuns la cota 9 în acest sezon de Liga 1. El a fost decisiv şi sezonul trecut pentru Farul, atunci când echipa lui Gică Hagi a cucerit titlul. Munteanu a marcat şi în „finala campionatului", cu FCSB. „Roş-albaştrii" au condus cu 2-0, dar Farul a revenit şi a luat titlul în Liga 1. Louis Munteanu a marcat atunci golul victoriei cu FCSB, în minutul 86 al meciului.

Dorit de FCSB şi Rapid, Louis Munteanu a deschis scorul în meciul Farul – CFR Cluj! Execuţie superbă a atacantului lui Gică Hagi

Dorit de FCSB şi Rapid, Louis Munteanu a deschis scorul în meciul Farul – CFR Cluj! Atacantul lui Gică Hagi, ce a fost providenţial şi în sezonul trecut, a şutat în vinclu în minutul 22, fără şanse pentru portarul Sava.

Louis Munteanu a primit o minge în banda stângă, a întors un adversar şi a şutat perfect. Balonul s-a oprit în vinclul porţii apărate de Răzvan Sava.

Louis Munteanu a ajuns la 9 goluri în acest sezon din Liga 1, odată cu reuşita din meciul cu CFR Cluj. Munteanu a dat şi 3 assist-uri.

Condusă atunci cu 2-0 de FCSB, Farul a întors scorul şi a câştigat cu 3-2. Ultimul gol al meciului a fost marcat de Louis Munteanu în minutul 86 al meciului.

