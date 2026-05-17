Scenografie impresionantă a fanilor olteni la “finala” de titlu cu U Cluj! Imagini spectaculoase

Fanii Universităţii Craiova au pregătit o scenografie impresionantă la “finala” de titlu, cu U Cluj. Suporterii au aprins fumigene şi au afişat mesajul “Glorie Cetăţii, Glorie Ştiinţei!”.

Oltenii au avut un start fulminant şi pe teren. În numai 9 minute jucătorii Universităţii Craiova au înscris de două ori, prin David Matei şi Assad Al Hamlawi. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

O victorie cu U Cluj în “finala” pentru titlu ar însemna eventul pentru Universitatea Craiova, după 35 de ani!

Ultima etapă nu ar mai conta, oltenii câştigând deja titlul. Ar avea 4 puncte peste U Cluj înaintea ultimei etape.

Tot cu U Cluj au obţinut jucătorii lui Coelho şi Cupa României, învingându-i pe aceştia în finală la loviturile de departajare.