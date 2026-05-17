Mesajul emoţionant al lui David Matei la golul reuşit cu U Cluj

David Matei a deschis scorul încă din mintul 3 al partide cu U Cluj, după un șut din interiorul careului.
Imediat după ce a înscris, el a arătat la camere un mesaj pentru tatăl lui, care şi-a sărbătorit ziua. “La mulţ ani, tata! Te iubesc!”, era scris pe tricoul fotbalistului de la Universitatea Craiova.
Universitatea Craiova a dat lovitura pe piața transferurilor cu David Matei, pe care l-a achiziţionat de la Steaua București. El este considerat drept unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din România.
David Matei are 19 ani şi deja a bifat 30 de partide în tricoul Universităţii Craiova, pentru care a marcat patru goluri.
