Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”!

Din minutul 42, Universitatea Cluj a rămas în în 10 oameni!

Oucasse Mendy a fost eliminat după ce a văzut al doilea „galben” pentru o intrare cu talpa pe genunchiul lui Carlos Mora. Primul cartonaş galen primit de jucătorul ardelenilor a fost luat însă destul de uşor.

Pe lână Mendy, şi Nistor putea să fie eliminat de Marcel Bîrsan. Arbitrul a dictat fault pentru olteni, după ce Jovo Lukic l-a împins pe Adrian Rus.

Nistor a comentat decizia şi a văzut “galben”. Fotbalistul a continuat însă cu protestele şi chiar l-a înjurat pe Bîrsan. În astfel de situaţii, regulamentul cere eliminarea directă a jucătorului, dar de această dată centralul a decis să nu-l trimită la cabine.