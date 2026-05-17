Cristi Chivu, săgeți către Simone Inzaghi după eventul cu Inter: „Nu a fost ușor să îndreptăm ce s-a greșit anul trecut”

Daniel Işvanca Publicat: 17 mai 2026, 20:53

Cristi Chivu și jucătorii săi au sărbătorit duminică titlul câștigat în Serie A, la doar câteva zile după triumful din Cupa Italiei. La finalul partidei cu Verona, încheiate cu scorul de 1-1, aceștia și-au primit medaliile de campioni și au primit și trofeul.

După fluierul final, tehnicianul român care a cucerit eventul la primul sezon pe banca Interului a avut un mesaj și pentru Simone Inzaghi, cel pe care l-a înlocuit la începutul acestui sezon.

„Întotdeauna încerc să le insuflu ambiție și entuziasm jucătorilor. Cele două pe care le-am câștigat sunt rezultatul unei echipe care a muncit din greu și care a depus efort pentru a le obține. Nu a fost ușor să îndreptăm ce s-a greșit anul trecut…”, a spus Cristi Chivu la sărbătoarea de pe gazon.

