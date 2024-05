Siyabonga Ngezana a dezvăluit care a fost cel mai greu moment din cariera lui: "Mă urmăreşte, încă doare" - Antena Sport

”Mă gândesc mereu la faptul că Sundowns a câștigat campionatul chiar în ultimul meci al sezonului, după ce am remizat cu Baroka FC.

Campionatul ne-a scăpat pur și simplu din mâini în ultimele 30 de minute ale meciului. Așadar, este încă o amintire care îmi stă în cap și pe care încă o pot revedea clar”, a dezvăluit Ngezana pentru sursa citată.

Alex Băluţă, oferte din străinătate! A dezvăluit totul după ce a luat titlul cu FCSB!

Alex Băluţă a avut mai multe oferte din străinătate înainte de a semna cu FCSB. Dorit şi de Universitatea Craiova, el a ajuns în cele din urmă la echipa lui Gigi Becali.

Băluţă a dezvăluit acum, după ce a cucerit titlul cu FCSB, că, în afară de echipa lui Rotaru, a mai avut oferte de la Widzew Lodz (din Polonia), de la Qarabag şi chiar din… Australia!

”Vara trecută am tot purtat discuții cu Craiova și ăsta a fost primul gând. Eu am așteptat oferte din străinătate, am avut oferte din Polonia, de la Widzew Lodz. Am avut apoi de la Qarabag, dar nu s-a concretizat nimic. Au fost niște oferte din Australia.

Eram convins că o să merg acolo! Eram sigur pe mine, dar mi-au oferit foarte puțin la ceea ce înseamnă viața din Australia și faptul că era foarte departe. Numai câte ore zburam până acolo… N-am putut. Am zis să mai aștept. Am tot continuat să vorbesc cu cei de la Craiova”, a declarat Alex Băluță pentru fanatik.ro. „Ai cuvintele la tine, copile” Darius Olaru, schimb de replici savuros cu Alex Băluţă. Imagini memorabile cu jucătorii de la FCSB Darius Olaru a avut un schimb de replici savuros cu Alex Băluţă, după ce FCSB a cucerit titlul de campioană. Formaţia roş-albastră a învins-o pe Farul cu 2-1 şi a câştigat campionatul. După bucuria de pe teren şi din peluză, Darius Olaru a venit în faţa jurnaliştilor, dar a fost „întrerupt” de colegii săi. Ştefan Târnovanu, Adrian Şut şi Alex Băluţă au stat în faţa microfoanelor împreună şi s-au distrat. „Nici nu ştiu ce sentimente… Bucurie, am şi plâns. Nişte emoţii de nedescris. Mai mari emoţiile după meci, decât înainte de meci. (n.r. – de când aştepţi acest moment?) De când am venit aici, de patru ani şi jumătate. Cred că l-am meritat până la urmă”, a spus Alex Băluţă, înainte ca Adrian Şut să îşi facă apariţia. Adrian Şut: „E prima dată pentru mulţi dintre noi şi cred că merităm această bucurie”. Reclamă

Mihai Stoica a dezvăluit cine i-a spart arcada la petrecerea de titlu a FCSB-ului!

Mihai Stoica a dezvăluit cine i-a spart arcada la petrecerea de titlu a FCSB-ului! Formaţia roş-albastră a învins-o pe Farul cu 2-1 şi a devenit matematic campioană.

Imediat după fluierul final, pe Arena Naţională a început sărbătoarea. Mihai Stoica a mers în peluză pentru a sărbători titlul alături de suporteri şi a oferit imaginea serii.

La un moment dat, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB a fost surprins plin de sânge, în timp ce sărbătorea alături de jucători şi suporteri. Ulterior, el a dezvăluit că cel care i-a spart arcada a fost Ovidiu Popescu.

Bucuria a fost însă prea mare şi cei de la FCSB nu au mai ţinut cont de nimic. Mihai Stoica a şi gluimit, spunând că Popescu a scăpat de cartonaşul galben, după acest „fault” comis după ce nu a înţeles că a fost „invitat” să prelungească contractul.

„Păi eu îi spun lui Ovidiu Popescu să ne aşezăm la masă să prelungim contractul şi el nu ştiu ce a înţeles. Glumesc. A scăpat şi fără cartonaş galben. E bine când te bucuri şi fizic, nu?”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

