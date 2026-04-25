Video Momentul în care Al Ahli Saudi a ridicat trofeul Ligii Campionilor Asiei, în direct în AntenaPLAY!

Căpitanul lui Al Ahli Saudi, portarul senegalez Edouard Mendy (34 de ani), a ridicat trofeul Ligii Campionilor Asiei. Momentul primirii medaliilor şi cel al ridicării trofeului au fost în direct în AntenaPLAY. Al Ahli Saudi a învins-o cu 1-0, după prelungiri, pe Machida în finala Ligii Campionilor Asiei, partidă care a fost în direct în AntenaPLAY. Feras a înscris singurul gol al meciului în minutul 96. Mahrez a centrat, mingea l-a lovit pe Franck Kessie şi a ajuns la Feras, care l-a “executat” pe portarul echipei japoneze Machida.