Andrei Cordea şi-a amintit de scandalul uriaş cu Cristiano Bergodi: “Nu e firea mea”! Ce a spus de obiectiv

Andrei Cordea (26 de ani) şi-a amintit de scandalul uriaş cu Cristiano Bergodi (61 de ani) de la un alt derby dintre CFR Cluj şi U Cluj. Cordea a vorbit, la interviul de după meci, atât despre decizia lui Daniel Pancu (48 de ani) de a nu-l titulariza, cât şi despre obiectivul lui CFR Cluj. Cordea a spus că acesta este în continuare titlul.
Andrei Cordea a dezvăluit că toate restanţele financiare ale jucătorilor au fost achitate de patronul clubului, Neluţu Varga.
Andrei Cordea: “S-au rezolvat şi problemele financiare, să nu mai vorbească lumea”
“O seară importantă pentru noi. Dacă nu reuşeam să câştigăm, probabil nu mai aveam nicio şansă de a îndeplini obiectivul. Am reuşit.
Mă bucur că am reuşit să îmi ajut colegii, să ajut echipa să luăm 3 puncte.
(n.r: despre scandalul din trecut cu Cristiano Bergodi) Din păcate am răspuns provocărilor, nu este firea mea. Orice minune durează 3 zile. Acum a fost un alt meci.
(n.r: despre faptul că nu a fost titular) Nu ştiam, nu am avut nicio discuţie cu Mister. Este genul care nu îţi arată dacă eşti titular sau rezervă. Mi-a spus astăzi să fiu pregătit că voi intra. Normal că în acest meci voiam să fiu titular, dar focusul meu a fost să intru şi să-mi fac treaba.
A contat foarte mult (n.r: că a venit Neluţu Varga). Ne-a salutat pe fiecare în parte. A venit şi Cadu, care e o legendă, cu un spirit aparte. S-au rezolvat şi problemele financiare, să nu mai vorbească lumea, suntem la zi cu banii.
Acum că am câştigat un meci n-o să zic că ne batem la titlu. Obiectivul a fost, de când am venit, câştigarea campionatului. Chiar dacă am fost pe locul 14, obiectivul era tot titlul. La final se va trage linie şi vom vedea dacă ne-am îndeplinit sau nu obiectivul. Momentan suntem în cărţi”, a declarat Andrei Cordea pentru digisport.ro.
CFR Cluj – U Cluj 1-0
Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Universitatea Cluj, într-un meci contând pentru etapa a şasea din play-off-ul Ligii 1.
Startul primei reprize a derby-ului de la Cluj a fost întârziat cu şapte minute de arbitrul Szabolcs Kovacs, din cauza unor steaguri pe care galeria Şepcilor Roşii le-a aşezat în locuri nepermise. În minutul 9, centralul a oprit jocul pentru două minute din cauza materialelor pirotehnice. În rest, prima repriză s-a încheiat fără şut pe poartă pentru ambele formaţii. CFR a deschis scorul din penalti, acordat de arbitru în minutul 68, după ce Mikanovic a comis henţ la un şut al lui Camora. Cordea a transformat cu siguranţă şi echipa lui Pancu a deschis scorul la primul şut pe poartă al meciului! Elevii lui Bergodi au cerut penalti la căderea lui Coubiş, în careu, în minutul 74, însă nu s-a acordat nimic şi după un derby fără mari valenţe ofensive, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa Universităţii Cluj.
Universitatea Cluj rămâne cu 39 de puncte şi este lider cel puţin până duminică. Universitatea Craiova e pe locul 2, cu 39 de puncte, iar CFR e a treia, cu 37 de puncte.
