Andrei Cordea şi-a amintit de scandalul uriaş cu Cristiano Bergodi: “Nu e firea mea”! Ce a spus de obiectiv

Bogdan Stănescu Publicat: 25 aprilie 2026, 23:18

Comentarii
Andrei Cordea, într-un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

Andrei Cordea (26 de ani) şi-a amintit de scandalul uriaş cu Cristiano Bergodi (61 de ani) de la un alt derby dintre CFR Cluj şi U Cluj. Cordea a vorbit, la interviul de după meci, atât despre decizia lui Daniel Pancu (48 de ani) de a nu-l titulariza, cât şi despre obiectivul lui CFR Cluj. Cordea a spus că acesta este în continuare titlul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Cordea a dezvăluit că toate restanţele financiare ale jucătorilor au fost achitate de patronul clubului, Neluţu Varga.

Andrei Cordea: “S-au rezolvat şi problemele financiare, să nu mai vorbească lumea”

“O seară importantă pentru noi. Dacă nu reuşeam să câştigăm, probabil nu mai aveam nicio şansă de a îndeplini obiectivul. Am reuşit.

Mă bucur că am reuşit să îmi ajut colegii, să ajut echipa să luăm 3 puncte.

(n.r: despre scandalul din trecut cu Cristiano Bergodi) Din păcate am răspuns provocărilor, nu este firea mea. Orice minune durează 3 zile. Acum a fost un alt meci.

Reclamă
Reclamă

(n.r: despre faptul că nu a fost titular) Nu ştiam, nu am avut nicio discuţie cu Mister. Este genul care nu îţi arată dacă eşti titular sau rezervă. Mi-a spus astăzi să fiu pregătit că voi intra. Normal că în acest meci voiam să fiu titular, dar focusul meu a fost să intru şi să-mi fac treaba.

A contat foarte mult (n.r: că a venit Neluţu Varga). Ne-a salutat pe fiecare în parte. A venit şi Cadu, care e o legendă, cu un spirit aparte. S-au rezolvat şi problemele financiare, să nu mai vorbească lumea, suntem la zi cu banii.

Acum că am câştigat un meci n-o să zic că ne batem la titlu. Obiectivul a fost, de când am venit, câştigarea campionatului. Chiar dacă am fost pe locul 14, obiectivul era tot titlul. La final se va trage linie şi vom vedea dacă ne-am îndeplinit sau nu obiectivul. Momentan suntem în cărţi”, a declarat Andrei Cordea pentru digisport.ro.

Reclamă

CFR Cluj – U Cluj 1-0

Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Universitatea Cluj, într-un meci contând pentru etapa a şasea din play-off-ul Ligii 1.

Startul primei reprize a derby-ului de la Cluj a fost întârziat cu şapte minute de arbitrul Szabolcs Kovacs, din cauza unor steaguri pe care galeria Şepcilor Roşii le-a aşezat în locuri nepermise. În minutul 9, centralul a oprit jocul pentru două minute din cauza materialelor pirotehnice. În rest, prima repriză s-a încheiat fără şut pe poartă pentru ambele formaţii. CFR a deschis scorul din penalti, acordat de arbitru în minutul 68, după ce Mikanovic a comis henţ la un şut al lui Camora. Cordea a transformat cu siguranţă şi echipa lui Pancu a deschis scorul la primul şut pe poartă al meciului! Elevii lui Bergodi au cerut penalti la căderea lui Coubiş, în careu, în minutul 74, însă nu s-a acordat nimic şi după un derby  fără mari valenţe ofensive, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa Universităţii Cluj.

Universitatea Cluj rămâne cu 39 de puncte şi este lider cel puţin până duminică. Universitatea Craiova e pe locul 2, cu 39 de puncte, iar CFR e a treia, cu 37 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Paradox imobiliar. Românii cumpără tot mai puține apartamente, dar prețurile cresc constant
Observator
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
Fanatik.ro
23:56

VideoMomentul în care OFI Creta a primit trofeul Cupei Greciei, după ce a învins în finală echipa lui Răzvan Lucescu!
23:50

VideoMomentul trist în care Răzvan Lucescu a primit medalia, după finala pierdută dramatic de PAOK
23:46

VIDEORăzvan Lucescu, prima reacţie după ce PAOK Salonic a pierdut dramatic Cupa Greciei: “O noapte neagră”
23:44

Cristiano Bergodi nu s-a descurajat, după ce U Cluj a bifat a doua înfrângere la rând: „Noi nu căutăm alibiuri”
23:39

VideoAu “invadat” terenul după ce au cucerit Cupa Greciei, contra echipei lui Răzvan Lucescu! Lacrimi după victorie
23:27

Daniel Pancu surprinde după victoria cu U Cluj: „Am luat o opțiune serioasă la locul 4”
Vezi toate știrile
1 VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme 2 Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt” 3 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 4 Mesajul postat de Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a anunţat că-l aşteaptă la FCSB: “Caracterul face diferenţa” 5 Arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, după scandalul uriaş provocat de Istvan Kovacs în tur 6 Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB înainte de finalul sezonului. Şi-a luat deja la revedere de la colegi
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor