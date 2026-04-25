Andrei Cordea şi-a amintit de scandalul uriaş cu Cristiano Bergodi: “Nu e firea mea”! Ce a spus de obiectiv

Andrei Cordea (26 de ani) şi-a amintit de scandalul uriaş cu Cristiano Bergodi (61 de ani) de la un alt derby dintre CFR Cluj şi U Cluj. Cordea a vorbit, la interviul de după meci, atât despre decizia lui Daniel Pancu (48 de ani) de a nu-l titulariza, cât şi despre obiectivul lui CFR Cluj. Cordea a spus că acesta este în continuare titlul.

Andrei Cordea a dezvăluit că toate restanţele financiare ale jucătorilor au fost achitate de patronul clubului, Neluţu Varga.

Andrei Cordea: “S-au rezolvat şi problemele financiare, să nu mai vorbească lumea”

“O seară importantă pentru noi. Dacă nu reuşeam să câştigăm, probabil nu mai aveam nicio şansă de a îndeplini obiectivul. Am reuşit.

Mă bucur că am reuşit să îmi ajut colegii, să ajut echipa să luăm 3 puncte.

(n.r: despre scandalul din trecut cu Cristiano Bergodi) Din păcate am răspuns provocărilor, nu este firea mea. Orice minune durează 3 zile. Acum a fost un alt meci.