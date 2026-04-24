Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Petrolul, în etapa a șasea a play-out-ului. Campioana s-a distrat în meciul disputat pe Arena Națională, primul după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.
Gigi Becali s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale. Florin Tănase, Octavian Popescu și Darius Olaru au marcat în victoria cu Petrolul, grație căreia FCSB s-a distanțat în fruntea play-out-ului.
Gigi Becali, prima reacție după FCSB – Petrolul 3-1
Gigi Becali a remarcat mai mulți jucători de la FCSB, printre care Florin Tănase și Joyskim Dawa. Un alt jucător lăudat a fost și Joao Paulo, care a fost titularizat pe postul de mijlocaș la meciul cu Petrolul, după ce Mirel Rădoi l-a utilizat pe postul de fundaș stânga.
De asemenea, Gigi Becali s-a declarat încântat de Mihai Popescu, căruia îi va prelungi contractul în vară.
„(N.r Jucătorii remarcați) Un Dawa care e mai bun decât înainte. Chiar un Popescu, mai bun decât înainte de accidentare. Şi cel mai important lucru este mijlocul terenului, un Tănase, care a crescut, maturitate în joc.
Şi cel mai important, Joao Paulo, la centrul terenului. Care are încredere în el, joacă în faţă, face o fentă, pasează, nu îi e frică de minge, de joc. Nu era fundaş stânga, i-am spus şi lui (n.r: Mirel). A zis că era situaţia, cu Risto Radunovic.
(N.r. Îi prelungiți contractul lui Mihai Popescu?) O să-i facem propunere de prelungire”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Petrolul 3-1.
