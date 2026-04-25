Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme

Alex Masgras Publicat: 25 aprilie 2026, 18:02

Un fan de la Rochdale, alături de portarul lui York / Getty Images

A fost nebunie totală în meciul din National League dintre Rochdale şi York. Primele două clasate s-au întâlnit în ultima etapă, pe terenul lui Rochdale. Gazdele aveau nevoie de victorie pentru a obţine promovarea în League Two, a patra ligă engleză. Meciul s-a terminat însă la egalitate, scor 1-1, la capătul unui duel nebun, iar York a obţinut promovarea în minutul 90+13, în timp ce Rochdale va merge în play-off.

York, liderul din National League, mergea pe terenul lui Rochdale, echipa de pe locul secund, în ultima etapă a sezonului. Doar echipa de pe primul loc obţine promovarea directă, ceea ce însemna că Rochdale avea nevoie de victorie, în timp ce York se mulţumea şi cu un egal.

După ce mai bine de 90 de minute, scorul a fost 0-0, Rochdale a marcat în al cincilea minut al prelungirilor prin Emmanuel Dieseruvwe, care a dat startul nebuniei pe Spotland Stadium, arenă care poate găzdui puţin peste 10.000 de spectatori. Fanii gazdelor au intrat pe teren, crezând că echipa lor a obţinut promovarea.

Pentru că mai era de jucat, arbitrul a aşteptat ca fanii să îşi reia locurile în tribune, după care partida s-a reluat cu York în atac. În minutul 90+13 a venit lovitura de graţie din partea oaspeţilor. Josh Stones a marcat pentru York, la capătul unei faze în care gazdele aveau mai mult de jumătate de echipă pe linia porţii.

Golul egalizator al lui Stones a adus şi promovarea pentru York. Atunci a venit rândul fanilor oaspeţi să invadeze terenul. De partea cealaltă, Rochdale se pregăteşte acum pentru play-off, acolo unde vor evolua alte cinci echipe.

York a încheiat sezonul cu 108 puncte, în timp ce Rochdale, ocupanta locului secund, are 106 puncte. Alături de Rochdale, Carlisle, Boreham wood, Scunthorpe, Southend şi Forest Green întră în lupta pentru promovarea în League Two prin intermediul play-off-ului.

Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va operaCel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Singura comună din țară care-și cultivă cartofii pentru prânzul elevilor. Costurile se ridică la 5.000 €
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
Moment ruşinos în Liverpool – Crystal Palace! A marcat cu poarta goală, după ce a ignorat accidentarea portarului
Al Ahli- Machida (LIVE VIDEO, 19:15, AntenaPLAY). Se decide câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei! Echipele
CFR Cluj – U Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” în Gruia. Echipele de start
David Popovici a luat aurul la 100 de metri liber! A patra medalie la Campionatele Naţionale pentru “Fenomen”
Bayern Munchen, revenirea sezonului în Bundesliga! Campioana era condusă cu 3-0, dar a urmat ceva ireal
Șoc la WTA Madrid! Iga Swiatek, eliminată în turul al treilea. Poloneza a părăsit terenul în lacrimi
1 Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte” 2 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 3 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba 4 FIFA a decis! Ce se întâmplă cu înlocuirea Iranului cu Italia la Campionatul Mondial din vară 5 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 6 Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt”
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor