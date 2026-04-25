Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme

A fost nebunie totală în meciul din National League dintre Rochdale şi York. Primele două clasate s-au întâlnit în ultima etapă, pe terenul lui Rochdale. Gazdele aveau nevoie de victorie pentru a obţine promovarea în League Two, a patra ligă engleză. Meciul s-a terminat însă la egalitate, scor 1-1, la capătul unui duel nebun, iar York a obţinut promovarea în minutul 90+13, în timp ce Rochdale va merge în play-off.
York, liderul din National League, mergea pe terenul lui Rochdale, echipa de pe locul secund, în ultima etapă a sezonului. Doar echipa de pe primul loc obţine promovarea directă, ceea ce însemna că Rochdale avea nevoie de victorie, în timp ce York se mulţumea şi cu un egal.
York a promovat în League Two, la capătul unui meci nebun cu Rochdale
După ce mai bine de 90 de minute, scorul a fost 0-0, Rochdale a marcat în al cincilea minut al prelungirilor prin Emmanuel Dieseruvwe, care a dat startul nebuniei pe Spotland Stadium, arenă care poate găzdui puţin peste 10.000 de spectatori. Fanii gazdelor au intrat pe teren, crezând că echipa lor a obţinut promovarea.
ROCHDALE HAVE SURELY WON PROMOTION WITH ANOTHER INJURY TIME GOAL 🤯
CAN YOU BELIEVE IT?!?
Pentru că mai era de jucat, arbitrul a aşteptat ca fanii să îşi reia locurile în tribune, după care partida s-a reluat cu York în atac. În minutul 90+13 a venit lovitura de graţie din partea oaspeţilor. Josh Stones a marcat pentru York, la capătul unei faze în care gazdele aveau mai mult de jumătate de echipă pe linia porţii.
OH MY WORD 🤯🤯🤯🤯
YORK HAVE EQUALISED IN THE 102ND MINUTE TO WIN PROMOTION 😱
Golul egalizator al lui Stones a adus şi promovarea pentru York. Atunci a venit rândul fanilor oaspeţi să invadeze terenul. De partea cealaltă, Rochdale se pregăteşte acum pentru play-off, acolo unde vor evolua alte cinci echipe.
York a încheiat sezonul cu 108 puncte, în timp ce Rochdale, ocupanta locului secund, are 106 puncte. Alături de Rochdale, Carlisle, Boreham wood, Scunthorpe, Southend şi Forest Green întră în lupta pentru promovarea în League Two prin intermediul play-off-ului.
- Mirel Rădoi, semnal de alarmă după debutul de coșmar la Gaziantep: „Trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede”
- Pep Guardiola, moment uluitor cu un suporter Arsenal: „Te urăsc, mi-ai distrus viața”
- “Nebunie” în Grecia, înainte de finala Cupei, dintre PAOK şi OFI Creta! Ce au făcut fanii celor două echipe
- Mirel Rădoi, debut de coșmar la Gaziantep! A fost „sabotat” chiar de către un român
- Nebunie în Portugalia! Echipa de liga a doua care scrie istorie și e la un pas de Europa League