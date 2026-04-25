Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme

A fost nebunie totală în meciul din National League dintre Rochdale şi York. Primele două clasate s-au întâlnit în ultima etapă, pe terenul lui Rochdale. Gazdele aveau nevoie de victorie pentru a obţine promovarea în League Two, a patra ligă engleză. Meciul s-a terminat însă la egalitate, scor 1-1, la capătul unui duel nebun, iar York a obţinut promovarea în minutul 90+13, în timp ce Rochdale va merge în play-off.

York, liderul din National League, mergea pe terenul lui Rochdale, echipa de pe locul secund, în ultima etapă a sezonului. Doar echipa de pe primul loc obţine promovarea directă, ceea ce însemna că Rochdale avea nevoie de victorie, în timp ce York se mulţumea şi cu un egal.

York a promovat în League Two, la capătul unui meci nebun cu Rochdale

După ce mai bine de 90 de minute, scorul a fost 0-0, Rochdale a marcat în al cincilea minut al prelungirilor prin Emmanuel Dieseruvwe, care a dat startul nebuniei pe Spotland Stadium, arenă care poate găzdui puţin peste 10.000 de spectatori. Fanii gazdelor au intrat pe teren, crezând că echipa lor a obţinut promovarea.

ROCHDALE HAVE SURELY WON PROMOTION WITH ANOTHER INJURY TIME GOAL 🤯

CAN YOU BELIEVE IT?!?

Watch LIVE NOW at https://t.co/17IGNhwWu5 📺 pic.twitter.com/TTVC4eCRi8

— National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) April 25, 2026

Pentru că mai era de jucat, arbitrul a aşteptat ca fanii să îşi reia locurile în tribune, după care partida s-a reluat cu York în atac. În minutul 90+13 a venit lovitura de graţie din partea oaspeţilor. Josh Stones a marcat pentru York, la capătul unei faze în care gazdele aveau mai mult de jumătate de echipă pe linia porţii.