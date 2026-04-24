Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 24 aprilie 2026, 13:41

Adrian Ilie, la un meci / Hepta

Adrian Ilie, fostul mare jucător al României care a fost asociat cu preluarea unei funcții în cadrul FCSB-ului, a decis să refuze oferta primită de la Gigi Becali. Anunțul făcut de “Cobra” a venit printr-un răspuns destul de bizar la întrebarea: “Subiect închis pentru tine?“.

Gigi Becali își conturase un plan măreț după ce FCSB a ajuns în play-out, însă totul pare să se năruie. După ce Mirel Rădoi a decis să plece după doar cinci etape, latifundiarul din Pipera a fost refuzat de Adrian Ilie, pe care îl voia în noul departament de scouting.

Adi Ilie i-a spus “nu” FCSB-ului

Deși acum câteva zile anunța că ar urma să poate o discuție cu Becali, fostul jucător al Valenciei încă nu a apucat să se vadă cu patronul roș-albaștrilor. Mai mult decât atât, Ilie a catalgoat revenirea sa la FCSB drept un subiect închis, un factor important fiind probabil plecarea lui Mirel Rădoi.

(n.r. – Subiect închis pentru tine FCSB?) Da. Nu vreau să discut despre asta. Dar mai ales că sunt și accidentat acum, nu pot să joc. (n.r. – Dar cu Gigi ai făcut întâlnirea aia?) Nu, dar o să mă văd. Sunt accidentat“, a spus Adrian Ilie la fanatik.ro.

Recent, “Cobra” chiar discuta despre instabilitatea de la FCSB provocată de posibila plecare a lui Mirel Rădoi, înainte ca tehnicianul să ajungă la Gaziantep: “Cu siguranță, o să purtăm o discuție, nu știu dacă acum pentru că e și situația. Nu știi dacă rămâne Mirel Rădoi la echipă, când pleci cu o strategie înainte, trebuie să știi foarte bine înainte lucrurile și să faci strategia pe un an sau doi“.

Adrian Ilie mai lucrase la FCSB în perioada 2007-2008, fiind manager sportiv atunci când Gică Hagi antrena echipa. Ca jucător, Adrian Ilie a evoluat în 55 de meciuri pentru naţionala României, marcând 13 goluri. A înscris singurul gol al meciului România – Columbia 1-0 de la Campionatul Mondial din 1998, cu o scăriţă de generic, cu care l-a învins pe Mondragon.

