Blestemul bizar care a ținut Australia departe de Cupa Mondială timp de 30 de ani

Australia va participa la Campionatul Mondial de la vară, care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena. De altfel, „Socceroos” au participat la toate edițiile din 2006 încoace, de două ori depășind chiar faza grupelor.

Dar până în 2006, australienii aproape că aveau interzis la Mondiale. Au ratat mai toate calificările, cu o excepție, turneul final din 1974. „Blestemul”, aparent la propriu, pare să i se fi tras Australiei de la un meci de calificare disputat tocmai în 1969.

Australia și ajutorul primit de la un „nyunga”

În noiembrie 1969, „Socceroos” a întâlnit în preliminarii Rhodesia, actuala Zimbabwe. Australienii au călătorit tocmai în Mozambic pentru cele două meciuri care urmau să stabilească echipa calificată în runda următoare. Deși mare favorită, Australia a terminat la egalitate ambele jocuri cu Rhodesia, așa că totul s-a decis într-o a treia partidă.

Un jurnalist local le-a sugerat atunci jucătorilor australieni o soluție „magică”, potrivit presei de la Antipozi. Să angajeze un „nyunga”, adică un vraci, care să-i ajute să răpună ambițioasa Rhodesie. Fotbaliștii au zis să încerce și așa, iar acel „nyunga” a intrat în stadion în noaptea dinaintea meciului, a abătut un blestem pentru naționala din Rhodesia și a îngropat câteva oase la bara uneia dintre porți.

„Din acel moment, totul a mers prost pentru echipă!”

Aparent, procedura bizară a dat roade. A doua zi, Australia a câștigat cu 3-1 în fața Rhodesiei, iar vraciul și-a cerut partea lui. Mai exact, 1000 de dolari, conform presei australiene. Jucătorii „Socceroos” au refuzat, ceea ce l-a determinat pe „nyunga” să întoarcă blestemul asupra selecționatei Australiei. „Din acel moment în care ne-a pus blestemul, totul a mers prost pentru echipă”, povestea jucătorul australian Johnny Warren, căpitanul naționalei și unul dintre marcatori în acel 3-1.