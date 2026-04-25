Blestemul bizar care a ținut Australia departe de Cupa Mondială timp de 30 de ani

Ionuţ Axinescu Publicat: 25 aprilie 2026, 22:59

Fanii Australiei / Profimedia

Australia va participa la Campionatul Mondial de la vară, care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena. De altfel, „Socceroos” au participat la toate edițiile din 2006 încoace, de două ori depășind chiar faza grupelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dar până în 2006, australienii aproape că aveau interzis la Mondiale. Au ratat mai toate calificările, cu o excepție, turneul final din 1974. „Blestemul”, aparent la propriu, pare să i se fi tras Australiei de la un meci de calificare disputat tocmai în 1969.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Australia și ajutorul primit de la un „nyunga”

În noiembrie 1969, „Socceroos” a întâlnit în preliminarii Rhodesia, actuala Zimbabwe. Australienii au călătorit tocmai în Mozambic pentru cele două meciuri care urmau să stabilească echipa calificată în runda următoare. Deși mare favorită, Australia a terminat la egalitate ambele jocuri cu Rhodesia, așa că totul s-a decis într-o a treia partidă.

Un jurnalist local le-a sugerat atunci jucătorilor australieni o soluție „magică”, potrivit presei de la Antipozi. Să angajeze un „nyunga”, adică un vraci, care să-i ajute să răpună ambițioasa Rhodesie. Fotbaliștii au zis să încerce și așa, iar acel „nyunga” a intrat în stadion în noaptea dinaintea meciului, a abătut un blestem pentru naționala din Rhodesia și a îngropat câteva oase la bara uneia dintre porți.

„Din acel moment, totul a mers prost pentru echipă!”

Aparent, procedura bizară a dat roade. A doua zi, Australia a câștigat cu 3-1 în fața Rhodesiei, iar vraciul și-a cerut partea lui. Mai exact, 1000 de dolari, conform presei australiene. Jucătorii „Socceroos” au refuzat, ceea ce l-a determinat pe „nyunga” să întoarcă blestemul asupra selecționatei Australiei. „Din acel moment în care ne-a pus blestemul, totul a mers prost pentru echipă”, povestea jucătorul australian Johnny Warren, căpitanul naționalei și unul dintre marcatori în acel 3-1.

Reclamă
Reclamă

Warren a susținut mereu că toate eșecurile Australiei în preliminariile Cupei Mondiale, timp de mai bine de 30 de ani, au fost cauzate de acel blestem din Mozambic. Într-adevăr, „Socceroos” au participat la ediția din 1974, dar în rest au ratat calificări care păreau deja antamate. Cum a fost, de pildă, în preliminariile Mondialului din 1998, când australienii aveau nevoie de o victorie cu Iran pentru a se califica, au condus cu 2-0, dar au fost egalați.

Calificare după dezlegarea blestemului: „Au reușit, Johnny!”

Johnny Warren a povestit acest episod în autobiografia sa, iar regizorul australian John Safran a hotărât, în 2004, să rupă blestemul! Safran a călătorit la „locul faptei”, în Mozambic, și a găsit doi vrăjitori care au executat un ritual ciudat de dezlegare a blestemului, care a implicat inclusiv sânge de pui.

Din păcate, Warren n-a mai apucat să se bucure pe deplin de ruperea acelui blestem. A murit în noiembrie 2004, din cauza cancerului la plămâni. La un an de la dispariția sa, Australia s-a calificat triumfal la Cupa Mondială, după 32 de ani de absență, la capătul unui meci câștigat cu Uruguay, la loviturile de departajare, în fața a 82.000 de spectatori. La final, analiștii televiziunii australiene SBS a strigat „Johnny Warren!” la microfon. „Au reușit, Johnny!”, au insistat ei.

Reclamă

De atunci, Australia e mereu la Cupa Mondială.

Reclamă
