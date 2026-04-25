Daniel Işvanca Publicat: 25 aprilie 2026, 23:27

Daniel Pancu surprinde după victoria cu U Cluj: Am luat o opțiune serioasă la locul 4"

Daniel Pancu / Sportpictures

CFR Cluj rămâne implicată în lupta pentru câștigarea titlului în Liga 1, în urma succesului obținut pe teren propriu contra rivalei Universitatea Cluj.

Golul lui Andrei Cordea din penalty a făcut diferența între cele două echipe, iar acum presiunea s-a mutat pe umerii Universității Craiova, care va juca la Mioveni contra celor de la FC Argeș.

Daniel Pancu: „Au plătit meciul acela din Cupă”

CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, dar Daniel Pancu nu visează pentru moment la titlu. Tehnicianul ardelenilor a vorbit pe scurt despre meci și a explicat cât de importantă a fost vizita patronului Neluțu Varga.

„Erau trei puncte importante, am luat o opțiune serioasă la locul 4, e mai aproape în acest moment, unul din obiectivele noastre. Se pot întâmpla multe lucruri până la finalul campionatului, victoria este meritată, ei au plătit meciul acela din Cupă. N-am rezolvat atacurile în superioritate, dar e ceva în aer aici cu 1-0. 

Sunt lucruri pe care le lucrăm și nu ne ducem la 2-0 să putem sta liniștiți, singurul lucru care mă nemulțumește astăzi. Să nu uităm că adversarii au plecat fără cel mai important om de la încălzire. Fără Lukic, U este o echipă normală, el i-a adus în poziția asta. Se pot întâmpla multe lucuri, să nu uităm că suntem cea mai bună echipă din România în 2026 la puncte.

Am plecat de la -19 când am venit aici, iar acum, pentru 2 zile, să fim la 2 puncte de locul 1, sună ceva incredibil. Într-o conjunctură prea favorabilă, dar avem 1% șanse să fim campioni, azi ne-am dus la 10-15%. S-au reglat detalii financiare, așa a funcționat clubul tot timpul, s-au câștigat titluri, fără bază, neglijez jucătorii tineri, mergem cu autocarul la un teren la marginea orașului. Prezența patronului cea mai importantă pentru moralul jucătorilor. 

Dacă mai erau niște etape, aveam o șansă mai mare. Nu batem Craiova de când am venit. Când îl văd pe Coelho, îmi vine să o iau pe partea cealaltă. Cadu a fost în birou la mine, va pleca în Portugalia. Îmi doresc 20 de jucători de aceeași valoare și să începem campionatul viitor altfel”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Minunea a ţinut doar 3 zile. Carburanţii s-au scumpit din nou: cât costă acum un litru de motorinăMinunea a ţinut doar 3 zile. Carburanţii s-au scumpit din nou: cât costă acum un litru de motorină
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Paradox imobiliar. Românii cumpără tot mai puține apartamente, dar prețurile cresc constant
Observator
Paradox imobiliar. Românii cumpără tot mai puține apartamente, dar prețurile cresc constant
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”. Video exclusiv
23:56

VideoMomentul în care OFI Creta a primit trofeul Cupei Greciei, după ce a învins în finală echipa lui Răzvan Lucescu!
23:50

VideoMomentul trist în care Răzvan Lucescu a primit medalia, după finala pierdută dramatic de PAOK
23:46

VIDEORăzvan Lucescu, prima reacţie după ce PAOK Salonic a pierdut dramatic Cupa Greciei: “O noapte neagră”
23:44

Cristiano Bergodi nu s-a descurajat, după ce U Cluj a bifat a doua înfrângere la rând: „Noi nu căutăm alibiuri”
23:39

VideoAu “invadat” terenul după ce au cucerit Cupa Greciei, contra echipei lui Răzvan Lucescu! Lacrimi după victorie
23:20

VIDEOPAOK – OFI Creta 2-3. Răzvan Lucescu a pierdut finala Cupei Greciei. Înfrângere dramatică în prelungiri
Vezi toate știrile
1 VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme 2 Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt” 3 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 4 Mesajul postat de Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a anunţat că-l aşteaptă la FCSB: “Caracterul face diferenţa” 5 Arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, după scandalul uriaş provocat de Istvan Kovacs în tur 6 Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB înainte de finalul sezonului. Şi-a luat deja la revedere de la colegi
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor