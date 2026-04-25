Daniel Pancu surprinde după victoria cu U Cluj: „Am luat o opțiune serioasă la locul 4”

CFR Cluj rămâne implicată în lupta pentru câștigarea titlului în Liga 1, în urma succesului obținut pe teren propriu contra rivalei Universitatea Cluj.

Golul lui Andrei Cordea din penalty a făcut diferența între cele două echipe, iar acum presiunea s-a mutat pe umerii Universității Craiova, care va juca la Mioveni contra celor de la FC Argeș.

Daniel Pancu: „Au plătit meciul acela din Cupă”

CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, dar Daniel Pancu nu visează pentru moment la titlu. Tehnicianul ardelenilor a vorbit pe scurt despre meci și a explicat cât de importantă a fost vizita patronului Neluțu Varga.

„Erau trei puncte importante, am luat o opțiune serioasă la locul 4, e mai aproape în acest moment, unul din obiectivele noastre. Se pot întâmpla multe lucruri până la finalul campionatului, victoria este meritată, ei au plătit meciul acela din Cupă. N-am rezolvat atacurile în superioritate, dar e ceva în aer aici cu 1-0.

Sunt lucruri pe care le lucrăm și nu ne ducem la 2-0 să putem sta liniștiți, singurul lucru care mă nemulțumește astăzi. Să nu uităm că adversarii au plecat fără cel mai important om de la încălzire. Fără Lukic, U este o echipă normală, el i-a adus în poziția asta. Se pot întâmpla multe lucuri, să nu uităm că suntem cea mai bună echipă din România în 2026 la puncte.