Mario Camora pune presiune pe adversarele din play-off, după 1-0 cu U Cluj: „Noi vom da tot”

Daniel Işvanca Publicat: 25 aprilie 2026, 22:57

A fost tensiune mare la Cluj, acolo unde CFR a obținut un succes uriaș în contextul luptei la titlu din Liga 1. Gruparea antrenată de Daniel Pancu și-a învins rivala, scor 1-0, golul decisiv fiind înscris de Andrei Cordea, din lovitură de la 11 metri.

Aflat la meciul cu numărul 450 pe prima scenă a fotbalului românesc pentru CFR Cluj, Mario Camora a avut un îndemn pentru coechipierii săi la final.

Mario Camora: „Le dedicăm victoria suporterilor”

CFR Cluj a reintrat în lupta la titlu din Liga 1, după succesul cu scorul de 1-0 în fața celor de la Universitatea Cluj. Gruparea antrenată de Daniel Pancu a dat lovitura dintr-un penalty, iar Mario Camora s-a declarat încântat de victorie după fluierul final.

„A fost o victorie perfectă, o seară frumoasă, o cifră frumoasă pentru mine și mă bucur că am făcut-o în fața suporterilor, în derby și cu o victorie. Determinare, am vrut mult să câștigăm acest meci, astăzi echipa a avut o atitudine foarte bună, cred că este o victorie meritată, le dedicăm victoria suporterilor. 

Am spus dinainte de meci, până va fi matematic posibil, noi vom da tot. Noi trebuie să câștigăm tot până la final și vedem unde rămânem. Trebuie să luptăm. U este o echipă bună, veneau după un meci de 120 de minute, o încărcătură și la penalty-uri, dar noi trebuia să fim pregătiți. Mâine ne relaxăm și apoi ne gândim la meciul de luni cu Rapid.

(n. r. despre venirea lui Neluțu Varga) A venit să ne salute, ne bucurăm că a fost alături de noi după atâta timp, s-a rezolvat cu salariile, suntem bine, acum trebuie pe teren să demonstrăm că vrem toți să ducem acest club acolo unde merită”, a declarat Mario Camora, potrivit digisport.ro.

