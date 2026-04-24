FIFA a decis! Ce se întâmplă cu înlocuirea Iranului cu Italia la Campionatul Mondial din vară

Andrei Nicolae Publicat: 24 aprilie 2026, 9:10

Jucătorii Italiei, la barajul pentru Cupa Mondială cu Bosnia / Profimedia

Prezența Iranului la Cupa Mondială din vară e în continuare sub semnul întrebării având în vedere contextul războiului din orient, iar în spațiul public a apărut informația potrivit căreia Italia ar putea să îi ia locul. După ce un emisar al președintelui Donald Trump le-a cerut celor de la FIFA să facă această modificare, forul mondial a dat un răspuns negativ.

Italia a ratat pentru a treia oară la rând prezența la un Campionat Mondial după ce a fost învinsă de Bosnia la penalty-uri la baraj, însă un emisar al preșdintelui SUA vrea să schimbe lucrurile. “Confirm că i-am sugerat lui Trump și lui Gianni Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială“, a fost declarația lui Paolo Zampolli pentru Financial Times.

Iranul rămâne la Cupa Mondială, e decizia FIFA

În ciuda presiunii publice și a faptului că Iranul e o enigmă referitoare la World Cup 2026, FIFA nu ia în considerare să facă o rocadă prin care Italia să ia locul țării din Asia. Informația a fost oferită de jurnalistul Ben Jacobs, care a mai notat că “Echipa Melli” își dorește să ia parte la turneul final.

În plus, SUA a transmis la rândul ei prin secretarul de stat Marco Rubio că nu își dorește înlocuirea Iranului de la World Cup.

Dacă jucătorii iranieni decid să nu vină de bunăvoie, este pentru că au decis să nu vină. Ceea ce nu pot face este să aducă o grămadă de terorişti din Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (armata ideologică a Iranului) în ţara noastră, pretinzând că sunt jurnalişti şi preparatori fizici.

Nu ştiu de unde vine asta, sunt speculaţii că Iranul ar putea decide să nu vină şi că Italia i-ar lua locul“, a spus Rubio, potrivit agerpres.ro.

Nemulțumirile iranienilor cu privire la Cupa Mondială au apărut după izbucnirea războiului din orient, ceea ce a făcut federația să nu își dispute meciurile din grupă în Statele Unite ale Americii. Iran face parte din Grupa G, unde ar urma să dea peste Belgia, Egipt și Noua Zeelandă, toate meciurile fiind programate pe stadioane din SUA, două în Los Angeles și unul în Seattle.

