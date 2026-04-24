FIFA a decis! Ce se întâmplă cu înlocuirea Iranului cu Italia la Campionatul Mondial din vară

Prezența Iranului la Cupa Mondială din vară e în continuare sub semnul întrebării având în vedere contextul războiului din orient, iar în spațiul public a apărut informația potrivit căreia Italia ar putea să îi ia locul. După ce un emisar al președintelui Donald Trump le-a cerut celor de la FIFA să facă această modificare, forul mondial a dat un răspuns negativ.

Italia a ratat pentru a treia oară la rând prezența la un Campionat Mondial după ce a fost învinsă de Bosnia la penalty-uri la baraj, însă un emisar al preșdintelui SUA vrea să schimbe lucrurile. “Confirm că i-am sugerat lui Trump și lui Gianni Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială“, a fost declarația lui Paolo Zampolli pentru Financial Times.

Iranul rămâne la Cupa Mondială, e decizia FIFA

În ciuda presiunii publice și a faptului că Iranul e o enigmă referitoare la World Cup 2026, FIFA nu ia în considerare să facă o rocadă prin care Italia să ia locul țării din Asia. Informația a fost oferită de jurnalistul Ben Jacobs, care a mai notat că “Echipa Melli” își dorește să ia parte la turneul final.

FIFA has no plans to replace Iran with Italy at the World Cup despite US special envoy Paolo Zampolli telling the Financial Times he suggested the idea to Donald Trump.❌🇮🇹

Iran are currently intending to participate, while FIFA insist their games won't be moved outside the…

— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 23, 2026

În plus, SUA a transmis la rândul ei prin secretarul de stat Marco Rubio că nu își dorește înlocuirea Iranului de la World Cup.