“Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba

Radu Constantin Publicat: 24 aprilie 2026, 8:16

Grigore Sichitiu a povesti un moment mai puţin ştiut. Cel în care Gică Hagi a fost convocat în premieră la naţionala României. Asta se întâmpla în urmă cu 40 de ani, iar selecţioner era Mircea Lucescu.

În perioada 1981-1986, Mircea Lucescu a pregătit echipa naţională a României, iar de numele lui se leagă calificarea primei reprezentative la Campionatul European din 1984. Mircea Lucescu a decis atunci să-l cheme şi pe Gică Hagi, care era la început de carieră şi juca la Sportul Studenţesc.

Sichitiu a povestit că Mircea Lucescu a simţit de-atunci că Gică Hagi va fi cel mai mare fotbalist al României.

“Cantonament în Poiana Brașov iarna, la care era Gică Hagi, înainte de turneul final din Franța. Era copil, avea 18-19 ani. Și nea Mircea l-a chemat și i-a zis: <<Gică, mergem jos în sală și îi driblezi!>>. Erau Ștefănescu, Iorgulescu… toți jucătorii.

<<Îi driblezi pe ăștia până îi înnebunești!>>. Gică a intrat în sală și a început să îi întoarcă pe ăștia. Ștefănescu: <<Nea Mircea, își bate ăsta joc de noi!>> / <<Băi, lăsați-l în pace, ăsta va fi cel mai mare jucător al României!>>”, a povestit Grigore Sichitiu pentru iamsport.ro.

România a părăsit Europeanul din 1984 după ce a remizat cu Spania (1-1) și a pierdut cu Germania (1-2) și Portugalia (0-1).

 

O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"
