Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt”

Bogdan Stănescu Publicat: 25 aprilie 2026, 16:29

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că are mai multe variante pentru noul antrenor al FCSB-ului. Până va găsi un antrenor, interimar va fi în continuare Lucian Filip (35 de ani).

Becali a transmis că are mai multe nume de antrenori care ar putea veni la roş-albaştri, atât din ţară, cât şi din străinătate. În cazul în care va reuşi să califice echipa în Conference League, antrenorul care urmează să fie numit va rămâne şi în sezonul următor pe banca FCSB-ului.

Gigi Becali, despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Sunt mulți pe listă! Și români, și străini”

“Eu acum ce treabă am? Am nevoie de un antrenor. Ori vine acum pentru două luni, ori peste câteva săptămâni pentru o lună. Ăla poate ajunge mare antrenor, continuă dacă ne calificăm în Conference League.

Antrenori români și străini cu nume au spus: corespund cerințelor, numai să nu spun niciodată echipa înainte de meci și să nu vorbesc. Dacă omul o să-mi spună așa: «Tu faci echipa și schimbările, dar nu spui și nu vorbești la televizor», bat palma cu el și mă țin de cuvânt.

I-am spus și lui MM, dar voi ziceți că sunt nebun. MM a înțeles până la urmă: «Mihai, pun un antrenor la rugăciune». Voi face după rugăciune. Să vă explic n-am cum. Sunt mulți pe listă! Și români, și străini. Merg la biserică, mă rog. Nu că te rogi pentru antrenor, ci să-ți dea gândul bun”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB şi-a asigurat prezenţa în barajul pentru Conference League

FCSB a continuat seria bună din play-out, învingând-o fără probleme pe Petrolul, cu 3-1. Florin Tănase (min. 16 – penalty), Tavi Popescu (min. 27) şi Darius Olaru au înscris pentru FCSB. Pentru Petrolul a marcat Abat Aimbetov, în minutul 90, după un corner.

După 6 etape disputate în play-out, FCSB are 36 de puncte. Campioana ultimelor două sezoane e detaşat liderul play-out-ului, având 5 puncte peste UTA, care are însă un meci mai puţin. FCSB şi-a asigurat după victoria cu Petrolul calificarea matematică la barajul pentru Conference League, având în vedere că din play-out, în afară de FCSB, doar Botoșani, Farul și Csikszereda mai au licenţă pentru Europa.

FCSB va trebui să câştige barajul cu cealaltă echipă din play-out, apoi şi pe cel cu echipa din play-off pentru a ajunge în preliminariile Conference League.

Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va operaCel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Singura comună din țară care-și cultivă cartofii pentru prânzul elevilor. Costurile se ridică la 5.000 €
Observator
Singura comună din țară care-și cultivă cartofii pentru prânzul elevilor. Costurile se ridică la 5.000 €
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
Fanatik.ro
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
18:22

Șoc la WTA Madrid! Iga Swiatek, eliminată în turul al treilea. Poloneza a părăsit terenul în lacrimi
18:14

Mirel Rădoi, semnal de alarmă după debutul de coșmar la Gaziantep: „Trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede”
18:02

VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme
18:01

VIDEOPep Guardiola, moment uluitor cu un suporter Arsenal: „Te urăsc, mi-ai distrus viața”
17:41

Cristi Chivu, pus pe glume înaintea duelului cu Torino: „Dacă voi mai fi la Inter anul viitor, vă spun”
17:23

Răsturnare de situaţie! Fanii din Toronto, acces gratuit la festivalul suporterilor de la Cupa Mondială 2026
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte” 2 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 3 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba 4 FIFA a decis! Ce se întâmplă cu înlocuirea Iranului cu Italia la Campionatul Mondial din vară 5 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 6 Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo: „Vom accepta să plece”
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor