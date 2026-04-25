Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt”

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că are mai multe variante pentru noul antrenor al FCSB-ului. Până va găsi un antrenor, interimar va fi în continuare Lucian Filip (35 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a transmis că are mai multe nume de antrenori care ar putea veni la roş-albaştri, atât din ţară, cât şi din străinătate. În cazul în care va reuşi să califice echipa în Conference League, antrenorul care urmează să fie numit va rămâne şi în sezonul următor pe banca FCSB-ului.

Gigi Becali, despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Sunt mulți pe listă! Și români, și străini”

“Eu acum ce treabă am? Am nevoie de un antrenor. Ori vine acum pentru două luni, ori peste câteva săptămâni pentru o lună. Ăla poate ajunge mare antrenor, continuă dacă ne calificăm în Conference League.

Antrenori români și străini cu nume au spus: corespund cerințelor, numai să nu spun niciodată echipa înainte de meci și să nu vorbesc. Dacă omul o să-mi spună așa: «Tu faci echipa și schimbările, dar nu spui și nu vorbești la televizor», bat palma cu el și mă țin de cuvânt.

I-am spus și lui MM, dar voi ziceți că sunt nebun. MM a înțeles până la urmă: «Mihai, pun un antrenor la rugăciune». Voi face după rugăciune. Să vă explic n-am cum. Sunt mulți pe listă! Și români, și străini. Merg la biserică, mă rog. Nu că te rogi pentru antrenor, ci să-ți dea gândul bun”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.