Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt”

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că are mai multe variante pentru noul antrenor al FCSB-ului. Până va găsi un antrenor, interimar va fi în continuare Lucian Filip (35 de ani).
Becali a transmis că are mai multe nume de antrenori care ar putea veni la roş-albaştri, atât din ţară, cât şi din străinătate. În cazul în care va reuşi să califice echipa în Conference League, antrenorul care urmează să fie numit va rămâne şi în sezonul următor pe banca FCSB-ului.
Gigi Becali, despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Sunt mulți pe listă! Și români, și străini”
“Eu acum ce treabă am? Am nevoie de un antrenor. Ori vine acum pentru două luni, ori peste câteva săptămâni pentru o lună. Ăla poate ajunge mare antrenor, continuă dacă ne calificăm în Conference League.
Antrenori români și străini cu nume au spus: corespund cerințelor, numai să nu spun niciodată echipa înainte de meci și să nu vorbesc. Dacă omul o să-mi spună așa: «Tu faci echipa și schimbările, dar nu spui și nu vorbești la televizor», bat palma cu el și mă țin de cuvânt.
I-am spus și lui MM, dar voi ziceți că sunt nebun. MM a înțeles până la urmă: «Mihai, pun un antrenor la rugăciune». Voi face după rugăciune. Să vă explic n-am cum. Sunt mulți pe listă! Și români, și străini. Merg la biserică, mă rog. Nu că te rogi pentru antrenor, ci să-ți dea gândul bun”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB şi-a asigurat prezenţa în barajul pentru Conference League
FCSB a continuat seria bună din play-out, învingând-o fără probleme pe Petrolul, cu 3-1. Florin Tănase (min. 16 – penalty), Tavi Popescu (min. 27) şi Darius Olaru au înscris pentru FCSB. Pentru Petrolul a marcat Abat Aimbetov, în minutul 90, după un corner.
După 6 etape disputate în play-out, FCSB are 36 de puncte. Campioana ultimelor două sezoane e detaşat liderul play-out-ului, având 5 puncte peste UTA, care are însă un meci mai puţin. FCSB şi-a asigurat după victoria cu Petrolul calificarea matematică la barajul pentru Conference League, având în vedere că din play-out, în afară de FCSB, doar Botoșani, Farul și Csikszereda mai au licenţă pentru Europa.
FCSB va trebui să câştige barajul cu cealaltă echipă din play-out, apoi şi pe cel cu echipa din play-off pentru a ajunge în preliminariile Conference League.
