Video Rezumatul meciului “nebun” dintre Andreea Dragoman şi Meshref, care a dus România în sferturile Mondialului!

Duelul dramatic dintre România şi Egipt, încheiat cu scorul de 3-2 pentru ţara noastră, din optimile Mondialului pe Echipe, a fost în direct în AntenaPLAY! A fost un meci fabulos, de la un capăt la celălalt. România a condus cu 1-0, după victoria cu 3-0 a lui Szocs cu Meshref, egiptencele au egalat prin Hana Goda, care a învins-o pe Dragoman. Samara a adus al doilea punct al României, după o victorie clară, cu 3-0, cu Farida Badawy, apoi aceeaşi Hana Goda a egalat, învingând-o pe “Bernie” Szocs. În ultimul set, Dragoman avea să o învingă dramatic pe Meshref, în decisiv, cu 11-8.

România îşi continuă parcursul la Campionatul Mondial pe Echipe, în direct în AntenaPLAY. Tricolorele s-au calificat între primele cele mai bune 8 echipe ale lumii!