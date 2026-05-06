Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Dacă nu dă două goluri în primul meci, mă nenoroceşte Gigi”

Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei s-a întors recent din Franţa, acolo unde a mers pentru a căuta jucători.
MM a dezvăluit că a vrut să vadă nivelul real din ligile inferioare din Franţa, mărturisind că FCSB nu se poate apropia de jucătorii din Ligue 1, ţinând cont de salariile lor.
În Franţa, Mihai Stoica a dezvăluit că a “ochit” şi un atacant pentru FCSB. Oficialul campioanei se teme însă că acesta nu va fi pe placul lui Gigi Becali, dacă nu va avea un debut fulminant la formaţia roş-albastră.
“Am văzut un jucător care are o alergare… omul e bun, dar dacă îl aducem și nu dă două goluri în primul meci, mă nenorocește Gigi! Are o alergare foarte ciudată.
Problema e că l-am adus o dată pe golgheterul Sloveniei (n.r – Ante Vukusic), a venit, a dat o bară în 15 minute, a zis că e bun. După, 45 de minute și a zis: ‘Hai, mă, lasă-mă în pace!”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
De asemenea, Mihai Stoica a dezvăluit şi ce l-a impresionat în fotbalul din Franţa, mărturisind că salariile din ligile inferioare sunt de nivelul Ligii 1.
“Am vrut să văd dacă are sens să urmărim. Știam prețuri și salarii, dar nu știam nivelul. În Portugalia am realizat că nivelul a crescut, dar mai mult nivelul salarial – sunt bani foarte mulți în Portugalia. CFR aducea jucători de la Braga. Acum, Braga dă 12 milioane pe un jucător și ia antrenor școlit la Barcelona.
Acum au vrut să văd Franța la ce nivel este. Bineînțeles că ligile inferioare. Pe vremuri, te mai puteai uita și la echipele din subsolul Ligue 1. L-am adus pe Keșeru, care era la Bastia, în Ligue 1. Mai puteai să faci. Acum nu mai poți să te orientezi decât către jucători din liga a doua, partea de jos, sau liga a treia. De la Dijon și Sochaux e foarte greu să te apropii. Sunt salarii de peste 10.000, 12.000 de euro, bani foarte mulți pentru ligile inferioare”, a mai spus Mihai Stoica.
