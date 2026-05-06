Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Dacă nu dă două goluri în primul meci, mă nenoroceşte Gigi”

Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei s-a întors recent din Franţa, acolo unde a mers pentru a căuta jucători.

MM a dezvăluit că a vrut să vadă nivelul real din ligile inferioare din Franţa, mărturisind că FCSB nu se poate apropia de jucătorii din Ligue 1, ţinând cont de salariile lor.

În Franţa, Mihai Stoica a dezvăluit că a “ochit” şi un atacant pentru FCSB. Oficialul campioanei se teme însă că acesta nu va fi pe placul lui Gigi Becali, dacă nu va avea un debut fulminant la formaţia roş-albastră.

“Am văzut un jucător care are o alergare… omul e bun, dar dacă îl aducem și nu dă două goluri în primul meci, mă nenorocește Gigi! Are o alergare foarte ciudată.

Problema e că l-am adus o dată pe golgheterul Sloveniei (n.r – Ante Vukusic), a venit, a dat o bară în 15 minute, a zis că e bun. După, 45 de minute și a zis: ‘Hai, mă, lasă-mă în pace!”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.