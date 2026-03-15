Video Atacantul pe care Craiova i l-a “suflat” lui Gigi Becali a deschis scorul în meciul cu echipa lui Ianis Stoica!

Jalen Blesa (25 de ani), atacantul pe care Gigi Becali l-a dorit în trecut, dar care a ajuns, în cele din urmă la Universitatea Craiova, a deschis scorul în meciul Rio Ave – Estrela Amadora. Transferat în luna februarie a acestui an de Rio Ave, în schimbul a 1.7 milioane de euro, de la Cesena, Blesa a ajuns la 3 goluri în 6 meciuri pentru formaţia portugheză. El a marcat în minutul 27 al meciului pe care Rio Ave îl dispută cu Estrela, echipa lui Ianis Stoica. Spaniolul a reluat în plasă simplu, după ce Spikic l-a lăsat cu poarta goală. Blesa a plecat în august 2025 de la Craiova, după ce anterior fusese împrumutat la Dinamo Batumi.