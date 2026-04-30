Anunţul presei din Spania, după ce s-a scris despre un acord al lui Jurgen Klopp cu Real Madrid! Decizia lui Perez

Bogdan Stănescu Publicat: 30 aprilie 2026, 23:55

Jurgen Klopp - Profimedia Images

Cotidianul AS, considerat “ziarul de casă” al lui Real Madrid, a anunţat că Jurgen Klopp (58 de ani) nu va fi antrenorul lui Real Madrid din sezonul viitor.

AS a publicat şi o imagine sugestivă, realizată cu Inteligenţa Artificială. În imaginea respectivă apare Jurgen Klopp, cu capul plecat, într-o discuţie cu preşedintele madrilenilor, Florentino Perez (79 de ani), în timp ce antrenorul portughez al Benficăi, Jose Mourinho (63 de ani) apărea zâmbitor.

Presa spaniolă a scris în mai multe rânduri că Jose Mourinho ar fi preferatul lui Florentino Perez şi că acesta ar fi alegerea lui pentru banca madrilenilor, din sezonul următor.

“Klopp nu este un candidat pentru banca lui Real Madrid”, a transmis cotidianul spaniol AS, pe X, alături de imaginea respectivă.

Anterior, jurnalistul spaniol Angel Torquemada susţinea că Jurgen Klopp ar fi ajuns la un acord pentru a o prelua pe Real Madrid.

“Nu e nimic finalizat, dar există un acord de principiu între Anas Laghrari (n.r. mâna dreaptă a lui Florentino Perez), care deține o putere considerabilă în spatele cortinei, și Jurgen Klopp, pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid în sezonul următor”, transmitea jurnalistul citat.

Până la o eventuală numire pe banca lui Real Madrid, lucru care s-ar putea întâmpla după sfârşitul sezonului, Jose Mourinho poate fi văzut alături de echipa lui, Benfica, în meciurile din Liga Portugal, competiţie transmisă live în AntenaPLAY. Benfica a impresionat în acest sezon cu Jose Mourinho pe bancă, fiind pe locul 2, după 31 de etape, cu 75 de puncte. Benfica e la 7 puncte în spatele liderului FC Porto, dar la două puncte peste campioana Sporting, care s-a încurcat surprinzător în ultimele două meciuri cu ultimele două clasate, AVS şi Tondela. Cu AVS Sporting a făcut 0-0, iar cu Tondela 2-2, fiind egalată în minutele de prelungire! A fost mai întâi un autogol, în minutul 90+2, al lui Blopa, apoi Cicero a înscris golul egalizator în minutul 90+4!

Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grameAu apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
Recomandări

Care va fi finala Champions League din acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Staţiunile din România unde găsești cazare mai ieftină de 1 Mai. Vremea a influenţat reducerile last-minute
Observator
Staţiunile din România unde găsești cazare mai ieftină de 1 Mai. Vremea a influenţat reducerile last-minute
Ipostază incendiară pentru fosta iubită a unui celebru sportiv. A pozat aproape goală și toți au luat-o razna
Fanatik.ro
Ipostază incendiară pentru fosta iubită a unui celebru sportiv. A pozat aproape goală și toți au luat-o razna
23:51

LIVE TEXTNottingham – Aston Villa 1-0 și Braga – Freiburg 1-1, ACUM în semifinalele Europa League!
23:36

Alexandru Băluță și-a anunțat plecarea de la echipă. Mesajul postat de fostul jucător al FCSB-ului: „Final de poveste”
23:15

VIDEOCampionul mondial Emiliano “Dibu” Martinez, în formă maximă înainte de World Cup 2026! Paradă senzaţională
23:05

Record istoric în Șahtior – Crystal Palace. Gol după doar 21 de secunde în semifinala de Conference League
22:34

Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB. Marea condiție pusă: „Dacă nu acceptă, îl tăiem de pe listă”
22:24

Mihai Stoica a reacţionat, după comunicatul FRF: “Nu ne sucim noi că vreţi voi”! Ce a vorbit cu Gică Hagi
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 5 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 6 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”