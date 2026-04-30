Anunţul presei din Spania, după ce s-a scris despre un acord al lui Jurgen Klopp cu Real Madrid! Decizia lui Perez

Cotidianul AS, considerat “ziarul de casă” al lui Real Madrid, a anunţat că Jurgen Klopp (58 de ani) nu va fi antrenorul lui Real Madrid din sezonul viitor.

AS a publicat şi o imagine sugestivă, realizată cu Inteligenţa Artificială. În imaginea respectivă apare Jurgen Klopp, cu capul plecat, într-o discuţie cu preşedintele madrilenilor, Florentino Perez (79 de ani), în timp ce antrenorul portughez al Benficăi, Jose Mourinho (63 de ani) apărea zâmbitor.

Presa spaniolă a scris în mai multe rânduri că Jose Mourinho ar fi preferatul lui Florentino Perez şi că acesta ar fi alegerea lui pentru banca madrilenilor, din sezonul următor.

“Klopp nu este un candidat pentru banca lui Real Madrid”, a transmis cotidianul spaniol AS, pe X, alături de imaginea respectivă.

