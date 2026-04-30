Anunţul presei din Spania, după ce s-a scris despre un acord al lui Jurgen Klopp cu Real Madrid! Decizia lui Perez

Cotidianul AS, considerat “ziarul de casă” al lui Real Madrid, a anunţat că Jurgen Klopp (58 de ani) nu va fi antrenorul lui Real Madrid din sezonul viitor.
AS a publicat şi o imagine sugestivă, realizată cu Inteligenţa Artificială. În imaginea respectivă apare Jurgen Klopp, cu capul plecat, într-o discuţie cu preşedintele madrilenilor, Florentino Perez (79 de ani), în timp ce antrenorul portughez al Benficăi, Jose Mourinho (63 de ani) apărea zâmbitor.
Cotidianul spaniol AS a anunţat că Jurgen Klopp nu va fi antrenorul lui Real Madrid!
Presa spaniolă a scris în mai multe rânduri că Jose Mourinho ar fi preferatul lui Florentino Perez şi că acesta ar fi alegerea lui pentru banca madrilenilor, din sezonul următor.
“Klopp nu este un candidat pentru banca lui Real Madrid”, a transmis cotidianul spaniol AS, pe X, alături de imaginea respectivă.
Anterior, jurnalistul spaniol Angel Torquemada susţinea că Jurgen Klopp ar fi ajuns la un acord pentru a o prelua pe Real Madrid.
“Nu e nimic finalizat, dar există un acord de principiu între Anas Laghrari (n.r. mâna dreaptă a lui Florentino Perez), care deține o putere considerabilă în spatele cortinei, și Jurgen Klopp, pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid în sezonul următor”, transmitea jurnalistul citat.
Până la o eventuală numire pe banca lui Real Madrid, lucru care s-ar putea întâmpla după sfârşitul sezonului, Jose Mourinho poate fi văzut alături de echipa lui, Benfica, în meciurile din Liga Portugal, competiţie transmisă live în AntenaPLAY. Benfica a impresionat în acest sezon cu Jose Mourinho pe bancă, fiind pe locul 2, după 31 de etape, cu 75 de puncte. Benfica e la 7 puncte în spatele liderului FC Porto, dar la două puncte peste campioana Sporting, care s-a încurcat surprinzător în ultimele două meciuri cu ultimele două clasate, AVS şi Tondela. Cu AVS Sporting a făcut 0-0, iar cu Tondela 2-2, fiind egalată în minutele de prelungire! A fost mai întâi un autogol, în minutul 90+2, al lui Blopa, apoi Cicero a înscris golul egalizator în minutul 90+4!
