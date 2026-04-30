Nottingham – Aston Villa și Braga – Freiburg LIVE TEXT (22:00), în semifinalele Europa League. Echipele probabile

Partidele Nottingham Forest – Aston Villa și Braga – Freiburg, din turul semifinalelor Europa League, se vor disputa azi, de la ora 22:00, și vor fi în format live text, pe as.ro. Se anunță spectacol în cele două meciuri din Anglia, respectiv Portugalia.

Nottingham Forest va primi vizita rivalei din Premier League, Aston Villa. În partidele de campionat din acest sezon, Villa s-a impus în tur cu 3-1, iar returul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în urmă cu două săptămâni.

Nottingham le-a eliminat pe Fenerbahce (play-off), Midtjylland (optimi) și Porto (sferturi) pentru a se califica în „careul de ași” din Europa League.

De cealaltă parte, Aston Villa a fost direct calificată în faza optimilor, de unde a eliminat-o pe Lille. În sferturi, trupa din Birmingham a trecut de Bologna.

În celălalt duel din semifinale se vor înfrunta Braga și Freiburg. Germanii au trecut de echipa lui Ionuț Radu în sferturi, Celta Vigo, după 6-1 la general. În optimi. Freiburg a învins-o cu 5-2, la general, pe Genk.