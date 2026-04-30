Record istoric în Șahtior – Crystal Palace. Gol după doar 21 de secunde în semifinala de Conference League

S-a scris istorie în duelul dintre Șahtior și Crystal Palace, din turul semifinalei de Conference League. Ismaila Sarr (28 de ani) a deschis scorul pentru englezi după doar 21 de secunde.

Crystal Palace a reușit să marcheze la prima acțiune avută în careul celor de la Șahtior, în meciul disputat la Cracovia.

Record istoric în Șahtior – Crystal Palace

Faza a pornit de la Maxence Lacroix, care a trimis o minge lungă spre careul celor de la Șahtior. Mateta a preluat și a pasat ulterior către Ismaila Sarr.

Extrema celor de la Crystal Palace nu a stat pe gânduri și a șutat din prima, trimițând balonul pe jos, în poarta ucrainenilor apărată de Dmytro Riznyk.

Golul lui Ismaila Sarr a devenit cel mai rapid marcat într-un meci de Conference League, notează statisticienii de la Opta. Reușita a doborât recordul stabilit de Ferdy Druijf, care puncta după 32 de secunde pentru Rapid Viena, în duelul cu Vitesse din 2022.