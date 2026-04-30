Home | Fotbal | Conference League | Record istoric în Șahtior – Crystal Palace. Gol după doar 21 de secunde în semifinala de Conference League

Record istoric în Șahtior – Crystal Palace. Gol după doar 21 de secunde în semifinala de Conference League

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 23:05

Comentarii
Record istoric în Șahtior – Crystal Palace. Gol după doar 21 de secunde în semifinala de Conference League

Ismaila Sarr a marcat după 21 de secunde în Șahtior - Crystal Palace

S-a scris istorie în duelul dintre Șahtior și Crystal Palace, din turul semifinalei de Conference League. Ismaila Sarr (28 de ani) a deschis scorul pentru englezi după doar 21 de secunde.

Crystal Palace a reușit să marcheze la prima acțiune avută în careul celor de la Șahtior, în meciul disputat la Cracovia.

Record istoric în Șahtior – Crystal Palace

Faza a pornit de la Maxence Lacroix, care a trimis o minge lungă spre careul celor de la Șahtior. Mateta a preluat și a pasat ulterior către Ismaila Sarr.

Extrema celor de la Crystal Palace nu a stat pe gânduri și a șutat din prima, trimițând balonul pe jos, în poarta ucrainenilor apărată de Dmytro Riznyk.

Golul lui Ismaila Sarr a devenit cel mai rapid marcat într-un meci de Conference League, notează statisticienii de la Opta. Reușita a doborât recordul stabilit de Ferdy Druijf, care puncta după 32 de secunde pentru Rapid Viena, în duelul cu Vitesse din 2022.

Înaintea golului marcat cu Șahtior, Ismaila Sarr era deja jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în fazele finale din Conference League, având șapte reușite. Acesta a punctat de patru ori în duelurile cu AEK Larnca și Fiorentina din optimile, respectiv sferturile competiției europene.

În cealaltă semifinală de Conference League, Rayo Vallecano, formația lui Andrei Rațiu, o întâlnește pe Strasbourg. Ambele formații sunt în premieră într-o fază atât de avansată a unei competiții europene.

Înapoi la Homepage
Comentarii


