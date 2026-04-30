Rayo Vallecano – Strasbourg și Șahtior – Crystal Palace (22:00) LIVE TEXT. Andrei Rațiu, în semifinalele Conference League

Rayo Vallecano – Strasbourg și Șahtior – Crystal Palace, partidele din turul semifinalelor Conference League, vor fi în format live text, pe as.ro, de la ora 22:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Rațiu luptă, alături de Rayo Vallecano, pentru o finală istorică în Conference League. Echipa internaționalului român se află în premieră într-o fază atât de avansată a unei competiții europene.

Rayo Vallecano le-a eliminat pe Samsunspor (optimi) și pe AEK Atena (sferturi) pentru a ajunge în semifinalele Conference League. După victoria cu 3-0 din tur, Rayo a avut mari emoții în returul cu grecii lui Răzvan Marin, echipa din Atena reușind să se impună cu 3-1.

Andrei Rațiu a bifat nouă meciuri în Conference League, în acest sezon. Fundașul român a reușit să marcheze și un gol, în duelul cu Hacken din grupa principală.

De cealaltă parte, în a doua semifinală se vor înfrunta Șahtior și Crystal Palace. Echipa din Ucraina țintește să câștige al doilea trofeu european, după ce a triumfat în 2009 în Europa League, cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă. Ucrainenii le-au eliminat pe AZ Alkmaar și pe Lech Poznan, pentru a se califica în semifinala din Conference League.