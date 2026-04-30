Rayo Vallecano – Strasbourg și Șahtior – Crystal Palace (22:00) LIVE TEXT. Andrei Rațiu, în semifinalele Conference League

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 18:12

Andrei Rațiu, în timpul unui meci / Profimedia

Rayo Vallecano – Strasbourg și Șahtior – Crystal Palace, partidele din turul semifinalelor Conference League, vor fi în format live text, pe as.ro, de la ora 22:00.

Andrei Rațiu luptă, alături de Rayo Vallecano, pentru o finală istorică în Conference League. Echipa internaționalului român se află în premieră într-o fază atât de avansată a unei competiții europene.

Rayo Vallecano le-a eliminat pe Samsunspor (optimi) și pe AEK Atena (sferturi) pentru a ajunge în semifinalele Conference League. După victoria cu 3-0 din tur, Rayo a avut mari emoții în returul cu grecii lui Răzvan Marin, echipa din Atena reușind să se impună cu 3-1.

Andrei Rațiu a bifat nouă meciuri în Conference League, în acest sezon. Fundașul român a reușit să marcheze și un gol, în duelul cu Hacken din grupa principală.

De cealaltă parte, în a doua semifinală se vor înfrunta Șahtior și Crystal Palace. Echipa din Ucraina țintește să câștige al doilea trofeu european, după ce a triumfat în 2009 în Europa League, cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă. Ucrainenii le-au eliminat pe AZ Alkmaar și pe Lech Poznan, pentru a se califica în semifinala din Conference League.

De cealaltă parte, Crystal Palace nu a câștigat nici ea vreun trofeu european, în întreaga istorie. Englezii le-au eliminat pe Fiorentina, AEK Larnca și Zrinjski, înainte să ajungă în semifinala cu Șahtior.

Amenda usturătoare primită de un botoșănean care şi-a abandonat căţelul la ieşirea din localitate
Observator
Amenda usturătoare primită de un botoșănean care şi-a abandonat căţelul la ieşirea din localitate
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”
Fanatik.ro
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”
19:09

Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB
18:55

FotoSurpriză de proporţii la Madrid! Deţinătorul trofeului, Casper Ruud, eliminat sub privirile lui Ion Ţiriac!
18:37

Recordurile pe care Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo le pot doborî la World Cup 2026!
18:32

Ciprian Marica știe ce va face diferența la un posibil baraj pentru Europa între Dinamo și FCSB: „Aici va fi decis”
18:01

VideoGrand Prix, ediţia 44 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu de la Miami
17:54

Cristiano Ronaldo, anunț despre retragere înainte de Campionatul Mondial 2026: „Sfârșitul carierei se apropie”
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment 6 „Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”