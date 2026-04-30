Home | Fotbal | Liga 1 | FRF a anunţat cele 9 echipe din Liga 1 care au primit licenţa pentru cupele europene. Cine lipseşte de pe listă

Dan Roșu Publicat: 30 aprilie 2026, 14:53

Comentarii
Logo UEFA

Federaţia Română de Fotbal a anunţat care sunt cele nouă echipe care au obţinut licenţa pentru cupele europene pentru sezonul 2026-2027.

Pe listă se află 9 echipe din Liga 1: Universitatea Craiova, CFR Cluj, Botoşani, Csikszereda, U Cluj, Rapid, Farul, FCSB şi Dinamo. În afara listei le regăsim pe FC Argeş, Petrolul, Oţelul sau UTA, ultimele două cu şanse sportive de a prinde play-off-ul pentru barajul de Conference League.

“Comisia pentru acordarea licenței cluburilor a pronunțat hotărârile în data de 17 aprilie 2026. Conform RNCL&SF, ediția 2025 și RNLCCFCU, ediția 2025, cluburile au putut face apel până la data de 21 aprilie 2026. Comisia de Apel a pronunțat hotărârile în data de 30 aprilie 2026.

Următoarele cluburi au primit licență pentru participarea la competițiile masculine și feminine de Club UEFA, sezonul 2026 – 2027, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite în Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiară, ediția 2025 sau în Regulamentul național de licențiere a cluburilor pentru participarea la competițiile feminine de club UEFA, ediția 2025:

1. U Craiova 1948 Club Sportiv SA
2. Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA
3. Asociaţia Fotbal Club Botoşani
4. Asociaţia Futball Klub Csikszereda
5. Universitatea Cluj
6. Fotbal Club Rapid 1923 SA
7. F.C.V. Farul Constanţa SA
8. SC Fotbal Club FCSB SA
9. SC Dinamo 1948 SA”,

se arată pe frf.ro. 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Care va fi finala Champions League din acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
