FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi”

FCSB a sărit în ajutorul jucătorul grav accidentat în duelul dintre Voluntari și FC Bihor, încheiat cu scorul de 2-1, în etapa a șaptea a play-off-ului din Liga a 2-a. Mihai Stoica a transmis că fundașul ilfovenilor, Alexandru Gîț, poate face recuperarea la formația campioană.

Pe finalul partidei, Răzvan Gunie l-a faultat extrem de dur pe Alexandru Gîț. Fundașul a suferit o fractură de tibie și peroneu, accidentare care-l poate ține departe de teren chiar și un an.

FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari

Mihai Stoica a văzut imaginile cu accidentarea suferită de Alexandru Gîț și le-a transmis celor de la Voluntari că fundașul poate începe recuperarea alături de preparatorul FCSB-ului, Ovidiu Kurti.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis că și alți jucători au apelat la serviciile lui Ovidiu Kurti, printre care Valentin Țicu, care în prezent este la Dinamo, și Dragoș Albu, de la Hermannstadt.

„Perioada de recuperare să o facă la noi, cu Ovidiu Kurti. Valentin Țicu a fost, și el a avut o accidentare foarte gravă, Dragoș Iancu a fost, și pe el l-am văzut cu o accidentare în genul ăsta, dublă fractură.