FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi”

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 22:03

Comentarii
Alexandru Gîț, accidentat grav în Voluntari - FC Bihor 2-1/ Sport Pictures

FCSB a sărit în ajutorul jucătorul grav accidentat în duelul dintre Voluntari și FC Bihor, încheiat cu scorul de 2-1, în etapa a șaptea a play-off-ului din Liga a 2-a. Mihai Stoica a transmis că fundașul ilfovenilor, Alexandru Gîț, poate face recuperarea la formația campioană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe finalul partidei, Răzvan Gunie l-a faultat extrem de dur pe Alexandru Gîț. Fundașul a suferit o fractură de tibie și peroneu, accidentare care-l poate ține departe de teren chiar și un an.

Mihai Stoica a văzut imaginile cu accidentarea suferită de Alexandru Gîț și le-a transmis celor de la Voluntari că fundașul poate începe recuperarea alături de preparatorul FCSB-ului, Ovidiu Kurti.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis că și alți jucători au apelat la serviciile lui Ovidiu Kurti, printre care Valentin Țicu, care în prezent este la Dinamo, și Dragoș Albu, de la Hermannstadt.

„Perioada de recuperare să o facă la noi, cu Ovidiu Kurti. Valentin Țicu a fost, și el a avut o accidentare foarte gravă, Dragoș Iancu a fost, și pe el l-am văzut cu o accidentare în genul ăsta, dublă fractură.

Reclamă
Reclamă

Probabil genul ăsta e și la Gîț, îl așteptăm să vină la noi. Câteva secunde mai erau și se termina meciul și acum băiatul ăsta își ia o pauză… nici nu te poți uita”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

După meci, și Florin Pîrvu a oferit o primă reacție. Antrenorul de la Voluntari a fost extrem de afectat de accidentarea jucătorului său, Alexandru Gîț.

Chiar dacă am câștigat, nu e o seară bună. Gândurile zboară către Alex Gîț, nu am văzut de mult ca jucătorii mei să plângă în vestiar. Sacrificiul este prea mare pentru cele trei puncte. În astfel de momente, fotbalul nu mai contează. E prea mult. Nu vreau să acuz, nu vreau să spun mai mult pentru că cine știe ce va ieși. Nu-mi găsesc cuvintele”, a declarat Florin Pîrvu.

Reclamă

Accidentare horror în Voluntari – FC Bihor 2-1

În minutul 90, Răzvan Gunie l-a faultat extrem de dur pe Alexandru Gîț. Fundașul celor de la Voluntari a rămas întins pe gazon, acuzând dureri mari.

Arbitrul l-a eliminat pe Răzvan Gunie, iar ceilalți jucători de la Voluntari s-au enervat și au sărit să-i ceară explicații acestuia pentru faultul extrem de dur comis.

Câțiva jucători ai lui Voluntari au sărit chiar să-l bată pe Răzvan Gunie, aceștia fiind cu greu calmați de ceilalți prezenți pe tern, înainte ca jucătorul de la FC Bihor să iasă de pe teren.

Ambulanța a fost împinsă pentru a putea ieși de pe teren, cu jucătorul accidentat de la Voluntari, Alexandru Gîț, după ce inițial a fost împinsă și pentru a ajunge mai repede la acesta, gazonul fiind îmbibat cu apă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
21:55

21:38

21:20

21:19

21:19

21:01

Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment 6 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB
Citește și
Cele mai citite
