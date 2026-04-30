Simone Inzaghi a analizat ce a făcut Cristi Chivu la Inter și s-a pronunțat: “L-am văzut lucrând”

Simone Inzaghi, predecesorul lui Cristi Chivu de la Inter, a acordat un interviu amplu pentru Gazzetta dello Sport, iar printre altele a discutat și despre situația actuală de pe Giuseppe Meazza. Tehnicianul italian s-a arătat fericit să își vadă fosta echipă obținând rezultate bune și l-a lăudat în acest sens și pe cel căruia i-a luat locul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu e extrem de aproape să obțină titlul în Italia alături de Inter și poate face “dubla” dacă va câștiga și finala Cupei Italiei contra lui Lazio. De-a lungul sezonului, românul a fost atât criticat, cât și lăudat, iar recent, ultima persoană care a vorbit de bine despre antrenorul “nerazzurrilor” a fost Simone Inzaghi.

Cristi Chivu a primit “votul de încredere” al lui Simone Inzaghi

Italianul care a petrecut patru ani la Milano înainte de a pleca la Al-Hilal a acordat un interviu pentru cea mai importantă publicație pe nișa sa din Italia, Gazzetta dello Sport. Inzaghi a vorbit despre scandalul de arbitraj în care apare și numele lui Inter, despărțirea sa de formația de pe Meazza, viața în Golf și situația actuală a clubului.

Când jurnalistul a adus în discuție cum se descurcă Inter în această stagiune, italianul și-a lăudat foștii elevi. În plus, Inzaghi l-a remarcat și pe Chivu și i-a oferit credite pentru rezultate din acest sezon ale “nerazzurrilor”, lăudând venirea românului pe Meazza.

“Au fost foarte buni, nu e niciodată ușor să câștigi, iar Chivu merită credit pentru asta. Știam grupul și nu aveam niciun dubiu legat de calitățile jucătorilor, dar alegerea lui Cristian a fost de asemenea alegerea bună, știam asta pentru că l-am văzut lucrând. Acum e corect ca Inter să celebreze și să încerce să câștige finala Cupei Italiei“, a spus tehnicianul italian, potrivit gazzetta.it.