Simone Inzaghi a analizat ce a făcut Cristi Chivu la Inter și s-a pronunțat: “L-am văzut lucrând”

Andrei Nicolae Publicat: 30 aprilie 2026, 10:45

Simone Inzaghi a analizat ce a făcut Cristi Chivu la Inter și s-a pronunțat: L-am văzut lucrând

Colaj Cristi Chivu și Simone Inzaghi / Profimedia

Simone Inzaghi, predecesorul lui Cristi Chivu de la Inter, a acordat un interviu amplu pentru Gazzetta dello Sport, iar printre altele a discutat și despre situația actuală de pe Giuseppe Meazza. Tehnicianul italian s-a arătat fericit să își vadă fosta echipă obținând rezultate bune și l-a lăudat în acest sens și pe cel căruia i-a luat locul.

Cristi Chivu e extrem de aproape să obțină titlul în Italia alături de Inter și poate face “dubla” dacă va câștiga și finala Cupei Italiei contra lui Lazio. De-a lungul sezonului, românul a fost atât criticat, cât și lăudat, iar recent, ultima persoană care a vorbit de bine despre antrenorul “nerazzurrilor” a fost Simone Inzaghi.

Cristi Chivu a primit “votul de încredere” al lui Simone Inzaghi

Italianul care a petrecut patru ani la Milano înainte de a pleca la Al-Hilal a acordat un interviu pentru cea mai importantă publicație pe nișa sa din Italia, Gazzetta dello Sport. Inzaghi a vorbit despre scandalul de arbitraj în care apare și numele lui Inter, despărțirea sa de formația de pe Meazza, viața în Golf și situația actuală a clubului.

Când jurnalistul a adus în discuție cum se descurcă Inter în această stagiune, italianul și-a lăudat foștii elevi. În plus, Inzaghi l-a remarcat și pe Chivu și i-a oferit credite pentru rezultate din acest sezon ale “nerazzurrilor”, lăudând venirea românului pe Meazza.

Au fost foarte buni, nu e niciodată ușor să câștigi, iar Chivu merită credit pentru asta. Știam grupul și nu aveam niciun dubiu legat de calitățile jucătorilor, dar alegerea lui Cristian a fost de asemenea alegerea bună, știam asta pentru că l-am văzut lucrând. Acum e corect ca Inter să celebreze și să încerce să câștige finala Cupei Italiei“, a spus tehnicianul italian, potrivit gazzetta.it.

Duminică, Inter o întâlnește pe Parma pe teren propriu și poate deveni campioană dacă se impune. Peste alte 10 zile, “nerazzurrii” joacă finala Cupei Italiei contra lui Lazio și poate obține și al doilea trofeu din acest sezon.

