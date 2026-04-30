Reacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani

Gigi Becali (67 de ani) a fost şi el invitat la nunta milionarului Ioan Niculae (72 de ani). Fostul patron al clubului Astra Giurgiu se însoară cu o femeie mai tânără cu 23 de ani.

Ioan Niculae a fost în trecut cel mai bogat român. Avea o avere estimată la 1.2 miliarde de euro. Chiar dacă nu mai are o avere atât de mare, Dumitru Dragomir susţinea că Niculae “stă bine”. El ar mai avea câteva milioane de euro.

Potrivit prosport.ro, Gigi Becali a început să râdă după ce a aflat de planurile de căsătorie ale lui Ioan Niculae. Patronul FCSB-ului a primit şi el invitaţie la nuntă.

Gigi Becali spunea în trecut că nu mai participă la nunţi sau botezuri decât dacă evenimentele sunt ale familiei Hagi. Becali a fost atât la nunta lui Ianis, cât şi a Kirei.

Gică Hagi, noul selecţioner al României, este naşul de cununie al lui Gigi Becali. Gigi Becali s-a însurat în 1994 cu Luminiţa, cu care are trei fete: Teodora, Alexandra şi Cristina. Teodora l-a făcut bunic pe Gigi Becali, ea având trei copii cu soţul ei, Mihai Mincu.