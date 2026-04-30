Alexandru Băluță și-a anunțat plecarea de la echipă. Mesajul postat de fostul jucător al FCSB-ului: „Final de poveste”

Alexandru Băluță (32 de ani) și-a anunțat plecarea de la Boluspor. Fostul mijlocaș al FCSB-ului se va despărți de formația din Liga a 2-a din Turcia la finalul acestui sezon.

Alexandru Băluță va rămâne din nou liber de contract. El semnase cu cei de la Boluspor în iarnă un contract valabil până în vară.

Alexandru Băluță a postat un mesaj prin care și-a anunțat despărțirea de cei de la Boluspor. Mijlocașul a transmis că perioada petrecută la formația din Liga a 2-a din Turcia a fost una plăcută pentru el.

„Mulțumesc tuturor și vă doresc mult noroc în următorii ani. A fost o plăcere să petrec fiecare zi alături de voi și să dau tot ce am mai bun pentru echipă.

Meritați mai mult decât ce aveți acum și vă țin pumnii pentru ce va urma. O mare îmbrățișare pentru voi și vă sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din această echipă. Final de poveste”, a transmis Alexandru Băluță, pe pagina sa de Instagram.