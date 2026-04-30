Campionul mondial Emiliano “Dibu” Martinez, în formă maximă înainte de World Cup 2026! Paradă senzaţională

Campionul mondial Emiliano “Dibu” Martinez (33 de ani) a reuşit o paradă senzaţională în prima repriză a meciului Nottingham Forest – Aston Villa, din manşa tur a semifinalelor Europa League.

În minutul 33 al meciului, Igor Jesus (25 de ani) a reluat din doar câţiva metri, balonul părea să intre în poartă, dar “Dibu” Martinez a reuşit o paradă de efect, în genul celor cu care a uimit la Mondialul din 2022, atunci când a şi fost declarat portarul turneului final.

“O paradă de clasă mondială”, “Absolut o nebunie, parada lui Dibu Martinez”, “Dibu Martinez a schimbat istoria fotbalului”, “Minunat” sau “Dibu Martinez trebuia să fie în top 5 sau 3 cei mai buni portari din lume. Și, dacă nu este recunoscut ca atare, este pentru că prea mulţi îl urăsc”, au fost doar câteva dintre reacţiile iubitorilor fotbalului de pe reţelele de socializare.

“Dibu” Martinez e în formă maximă înainte de World Cup 2026, iar acest lucru nu poate decât să îi bucure pe Lionel Messi (38 de ani) şi pe colegii lui din naţionala Argentinei. Martinez e titularul postului de portar, iar cu el în cea mai bună formă Argentina are şanse şi mai mari să îşi păstreze trofeul obţinut în urmă cu 4 ani în Qatar.

Campionatul Mondial din 2026 începe pe 11 iunie. Argentina e în grupă cu Algeria, Austria şi Iordania la cel mai tare Mondial din istorie! Naţionala lui Messi va debuta pe 17 iunie, cu Algeria, apoi va juca pe 22 iunie, cu Austria şi va încheia duelurile din grupă cu o dispută cu Iordania, pe 28 iunie.