Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea “Regelui”

Antena Sport Publicat: 30 aprilie 2026, 11:49

Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea Regelui

Gică Hagi, în timpul unui eveniment / Getty Images

Gică Hagi a devenit recent noul selecționer al României și fără să dispute niciun meci, a intrat într-un top al antrenorilor care pregătesc echipe naționale.

Ierarhia respectivă nu are însă legătura cu sportul propriu-zis, ci cu averile tehnicienilor care sunt la cârma reprezentativelor.

Cum arată topul celor mai bogați selecționeri de pe planetă

Gică Hagi a fost prezentat lunea trecută ca selecționer al României în cadrul unei conferințe de presă în care a discutat despre strategia sa și obiecivele pe care și le-a impus alături de “tricolori”. Până să dispute meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor din luna iunie, “Regele” se poate mândri cu prezența într-un top în care e depășit doar de Carlo Ancelotti.

Potrivit celor de la cinenetworth.com, citați de digisport.ro, selecționerul Braziliei are o avere estimată la 100 de milioane de euro și e cel mai bogat om care antrenează o națională. În spatele său se află chiar Gică Hagi, care a acumulat 35 de milioane de euro, majoritatea banilor venind din fotbal și din imobiliare.

Podiumul ierarhiei celor mai bogați selecționeri e completat de Didier Deschamps antrenorul Franței, care are o avere de 34 de milioane de euro. Aproape de fostul campion mondial din 1998 se află Thomas Tuchel, cu 30 de milioane de euro, dar și Ronald Koeman, cu 25 de milioane de euro.

Recomandări

Care va fi finala Champions League din acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul din România unde s-au înregistrat -9°C la final de aprilie. În Suceava a nins ca în plină iarnă
Observator
Locul din România unde s-au înregistrat -9°C la final de aprilie. În Suceava a nins ca în plină iarnă
Kremlinul pregătește schimbul de generații. Copiii prietenilor lui Putin preiau puterea, fiul lui Patrușev e în scenariile pentru succesiune
Fanatik.ro
Kremlinul pregătește schimbul de generații. Copiii prietenilor lui Putin preiau puterea, fiul lui Patrușev e în scenariile pentru succesiune
12:42

VideoLA Lakers, învinsă din nou de Houston Rockets. Trupa lui LeBron ratează a doua șansă să închidă seria din prima rundă
12:21

România – China, la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 14:30). “Tricolorii” vor o nouă victorie
12:06

El e fotbalistul din Liga 1 pe care Dumitru Dragomir vrea să îl cumpere pe loc: “Nu glumesc cu absolut nimic”
11:20

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea golgheterului all-time al Cupei Mondiale
11:03

George Russell a dat cărţile pe faţă în legătură cu Max Verstappen: “Formula 1 este mai importantă decât orice pilot”
10:45

Simone Inzaghi a analizat ce a făcut Cristi Chivu la Inter și s-a pronunțat: “L-am văzut lucrând”
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment 6 „Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”