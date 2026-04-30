Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea “Regelui”

Gică Hagi a devenit recent noul selecționer al României și fără să dispute niciun meci, a intrat într-un top al antrenorilor care pregătesc echipe naționale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ierarhia respectivă nu are însă legătura cu sportul propriu-zis, ci cu averile tehnicienilor care sunt la cârma reprezentativelor.

Cum arată topul celor mai bogați selecționeri de pe planetă

Gică Hagi a fost prezentat lunea trecută ca selecționer al României în cadrul unei conferințe de presă în care a discutat despre strategia sa și obiecivele pe care și le-a impus alături de “tricolori”. Până să dispute meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor din luna iunie, “Regele” se poate mândri cu prezența într-un top în care e depășit doar de Carlo Ancelotti.

Potrivit celor de la cinenetworth.com, citați de digisport.ro, selecționerul Braziliei are o avere estimată la 100 de milioane de euro și e cel mai bogat om care antrenează o națională. În spatele său se află chiar Gică Hagi, care a acumulat 35 de milioane de euro, majoritatea banilor venind din fotbal și din imobiliare.

Podiumul ierarhiei celor mai bogați selecționeri e completat de Didier Deschamps antrenorul Franței, care are o avere de 34 de milioane de euro. Aproape de fostul campion mondial din 1998 se află Thomas Tuchel, cu 30 de milioane de euro, dar și Ronald Koeman, cu 25 de milioane de euro.