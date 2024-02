Intrare "criminală" la Kylian Mbappe! Marca, după faultul care îi putea încheia cariera superstarului: "La închisoare!" - Antena Sport

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo – Ruiz, Zaire-Emery, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola

Brest: Coudert – Lala, Le Cardinal, Brassier, Locko – Camara, Martin, Magnetti – Doumbia – Satriano, Mounié

Luis Enrique a răbufnit înaintea meciului cu Brest din Cupa Franţei

Enrique a fost deranjat de întrebarea primită şi a explicat că echipa sa este formaţia cu cea mai mare posesie şi că jocul parizienilor poate fi interpretat în diferite moduri. Fostul selecţioner al Spaniei a avut şi o sugestie pentru cei care îi critică echipa şi le-a propus să „pună zahăr”, dacă jocul lui PSG nu este pe placul acestora.

„Nu înțeleg întrebarea. Nu am de gând să vorbesc despre interpretarea pe care o poate face fiecare. Ceea ce este clar este că suntem echipa care are cea mai mare posesie, deși am terminat pe locul al doilea în grupele Ligii Campionilor.

Fiecare vede povestea așa cum vrea. Suntem o echipă care vrea mingea. Suntem una dintre echipele care marchează cele mai multe goluri.

Suntem a doua echipă care are cea mai mare posesie. Dacă nu vă plac rezultatele, puneţi zahăr”, a declarat Luis Enrique, citat de as.com.

