Meci cu cinci goluri şi îmbrânceli în Universitatea Craiova – Stuttgart II - Antena Sport

Meci cu cinci goluri şi îmbrânceli în Universitatea Craiova – Stuttgart II

Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 17:31

Meci cu cinci goluri şi îmbrânceli în Universitatea Craiova – Stuttgart II
După ce a a câștigat primul amical din Antalya, scor 1-0 în fața lui Konyaspor, Universitatea Craiova a cedat în cel de-al doilea amical al iernii. Oltenii au pierdut cu nemţii de la Stuttgart II, formaţie din Liga 3 din Germania, cu scorul de 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a fost presărat şi cu un moment tensionat. În minutul 23 al meciului, în timpul unui contraatac al oltenilor, Steven Nsimba a fost faultat de Luers Julian. Francezul a sărit, ulterior, la gâtul lui Luers Julian. Colegii au intervenit, iar cei doi fotbalişti s-au calmat. Pentru Universitatea Craiova au marcat Houri şi Nsimba.

Rlevii lui Filipe Coelho vor mai sta șase zile în Țara Semilunei, urmând ca pe 16 ianuarie să revină în România.

 

