Como - Inter 0-0. Remiză fără goluri pentru echipa lui Cristi Chivu. Calificarea în finală se joacă la Milano - Antena Sport

De asemenea, şi pentru Cristi Chivu meciul este unul important. Românul are încă o ocazie să le demonstreze şefilor că nu au motive să regrete faptul că Fabregas a refuzat-o pe Inter, înainte ca fostul nostru internaţional să fie numit.

În cealaltă semifinală a acestei ediţii de Cupa Italiei se vor întâlni Lazio şi Atalanta. Prima manşă se va disputa la Roma, miercuri, de la ora 22:00.

Pentru Inter, aceasta este oportunitatea de a câştiga pentru a zecea oară în istorie Cupa Italiei.