Como - Inter 0-0. Remiză fără goluri pentru echipa lui Cristi Chivu. Calificarea în finală se joacă la Milano - Antena Sport

Como și Inter au încheiat la egalitate prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei. Gruparea antrenată de Cristi Chivu a suferit în disputa contra formației antrenate de Cesc Fabregas, care a controlat această partidă.
Manșa retur este programată pe data de 22 aprilie și va avea loc pe stadionul ”Giuseppe Meazza” din Milano. Interul este cotată cu prima șansă la calificare.
Como – Inter 0-0
Final de meci!
Min. 68: Meciul este controlat de gazde. Echipa lui Cristi Chivu nu a expediat niciun șut pe spațiul porții.
Min. 46: Start în repriza secundă!
Final de primă repriză!
Min. 1: Start de meci!
- Como (4-2-3-1): Butez – Smoicic, Ramon, Diego Carlos, Valle – S. Roberto, Perrone – Vojvoda, Da Cunha, Caqueret – Paz. Rezerve: Cavlina, Tornqvist, Vigorito, Baturina, Diao, Douvikas, Goldaniga, Kuhn, Lahdo, Morata, A. Moreno, J. Rodriguez, Van der Brempt. Antrenor: Cesc Fabregas
- Inter (3-5-2): J. Martinez – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Darmian, Sucic, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto – Diouf, Esposito. Rezerve: Sommer, Di Gennaro, Akanji, de Vrij, Dimarco, Dumfries, Lavelli, Luis Henrique, Mkhitaryan, Thuram, Zielinski. Antrenor: Cristi Chivu
Pentru Inter, duelul cu Como vine înainte de marele derby cu Milan, din Serie A. Diferenţ
a între cele două rivale este de 10 puncte în fruntea clasamentului, iar o victorie a lui Chivu în faţa lui Max Allegri ar aduce titlul şi mai aproape de clubul de pe Meazza.
De asemenea, şi pentru Cristi Chivu meciul este unul important. Românul are încă o ocazie să le demonstreze şefilor că nu au motive să regrete faptul că Fabregas a refuzat-o pe Inter, înainte ca fostul nostru internaţional să fie numit.
În cealaltă semifinală a acestei ediţii de Cupa Italiei se vor întâlni Lazio şi Atalanta. Prima manşă se va disputa la Roma, miercuri, de la ora 22:00.
Pentru Inter, aceasta este oportunitatea de a câştiga pentru a zecea oară în istorie Cupa Italiei.
