"Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu" Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu” Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului!

“Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu” Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului!

Bogdan Stănescu Publicat: 3 martie 2026, 22:48

Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului!

Victor Angelescu / Sport Pictures

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a oferit detaliile pe care le cunoştea despre accidentul în care a fost implicat Kader Keita. El a anunţat că Rapid i-a trimis un avocat lui Kader Keita, după ce acesta a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului, având în vedere că ivorianul nu vorbeşte limba română.

Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie în jurul orei 05:30 şi a fugit de la locul accidentului, faptă penală. Pentru fuga de la locul accidentului, Kader Keita riscă o pedeapsă între 2 şi 7 ani de închisoare!

Victor Angelescu, detalii legate de accidentul în care a fost implicat Kader Keita: “S-a panicat. Îmi pare foarte rău pentru el”

“A fost implicat, se pare, într-un accident rutier, a dat cu maşina peste o persoană. Mai mult nu ştiu. Ce pot să spun şi ce am aflat este că se ducea la rugăciunea de dimineaţă, ţine ramadanul, şi la 5:30–5:40 se întorcea. Înţeleg că s-a oprit, a verificat persoana, nu vorbeşte română, a oprit o maşină de pe stradă, s-a chemat ambulanţa. 

Eu vă zic aşa, în mare, ce am aflat şi eu. Înţeleg că probabil s-a panicat, a plecat de acolo. Nu ştiu ce să vă zic, dacă a plecat după sau înainte să vină poliţia. Ştiu că s-a sunat la salvare şi mai mult nu ştiu. N-am apucat să vorbim cu el, pentru că dimineaţă, la 10, a venit poliţia, l-a luat la interogări. Am vorbit, am trimis avocaţi care să-l reprezinte.

(n.r: El mai e la poliţie?) Din ce ştiu eu, mai era, acum câteva ore, când am verificat ultima oară. Îmi pare foarte rău pentru el, pentru că e un băiat de nota 10. Repet, se dusese la rugăciune. Tocmai ce îi veniseră soţia şi copilul, de câteva zile, are copil de 2 luni, era foarte fericit că veniseră să stea cu el.

Deci cam astea sunt informaţiile. Ştiu că persoana accidentată este la spital. E un eveniment nefericit. Asta am aflat şi eu, în mare. Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Sucu, am trimis un avocat să meargă cu el pentru că nu vorbeşte română.

Nu ştiu circumstanţele. Probabil fiind o anchetă, nici ei nu prea ştiu. A fost un accident, s-a sunat la salvare, iar el s-a speriat şi a plecat înainte să vină poliţia sau… nu ştiu. E o situaţie complicată”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Kader Keita a lovit o femeie cu maşina într-un accident şi riscă închisoarea. A fugit de la locul accidentului

Kader Keita a fost implicat într-un accident rutier şi a fugit de la locul accidentului, faptă penală!

Potrivit golazo.ro, Keita se afla la volan marţi dimineaţă, atunci când a lovit o femeie în Capitală, pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina. Jucătorul Rapidului a fugit de la locul accidentului. Potrivit Codului Penal, Keita riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru această faptă.

Poliţia l-a ridicat de acasă pe Keita după antrenamentul Rapidului. Ulterior, el a fost reţinut de Poliţie. Ivorianul a dat declaraţii în faţa oamenilor legii despre accident, fiindu-i şi recoltate probe de sânge de la INML.

Keita a evoluat în meciul Unirea Slobozia – Rapid 1-2, fiind introdus în repriza secundă pe teren de Costel Gâlcă, în locul lui Jakub Hromada.

