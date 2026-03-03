"Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu" Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului! - Antena Sport

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a oferit detaliile pe care le cunoştea despre accidentul în care a fost implicat Kader Keita. El a anunţat că Rapid i-a trimis un avocat lui Kader Keita, după ce acesta a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului, având în vedere că ivorianul nu vorbeşte limba română.

Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie în jurul orei 05:30 şi a fugit de la locul accidentului, faptă penală. Pentru fuga de la locul accidentului, Kader Keita riscă o pedeapsă între 2 şi 7 ani de închisoare!

Victor Angelescu, detalii legate de accidentul în care a fost implicat Kader Keita: “S-a panicat. Îmi pare foarte rău pentru el”

“A fost implicat, se pare, într-un accident rutier, a dat cu maşina peste o persoană. Mai mult nu ştiu. Ce pot să spun şi ce am aflat este că se ducea la rugăciunea de dimineaţă, ţine ramadanul, şi la 5:30–5:40 se întorcea. Înţeleg că s-a oprit, a verificat persoana, nu vorbeşte română, a oprit o maşină de pe stradă, s-a chemat ambulanţa.

Eu vă zic aşa, în mare, ce am aflat şi eu. Înţeleg că probabil s-a panicat, a plecat de acolo. Nu ştiu ce să vă zic, dacă a plecat după sau înainte să vină poliţia. Ştiu că s-a sunat la salvare şi mai mult nu ştiu. N-am apucat să vorbim cu el, pentru că dimineaţă, la 10, a venit poliţia, l-a luat la interogări. Am vorbit, am trimis avocaţi care să-l reprezinte.

(n.r: El mai e la poliţie?) Din ce ştiu eu, mai era, acum câteva ore, când am verificat ultima oară. Îmi pare foarte rău pentru el, pentru că e un băiat de nota 10. Repet, se dusese la rugăciune. Tocmai ce îi veniseră soţia şi copilul, de câteva zile, are copil de 2 luni, era foarte fericit că veniseră să stea cu el.