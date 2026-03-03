Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut

Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut

Daniel Işvanca Publicat: 3 martie 2026, 22:45

Comentarii
Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut

Kader Keita / SPORT PICTURES

Keita se afla la volan marţi dimineaţă, atunci când a lovit o femeie în Capitală, pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Codului Penal, Keita riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru această faptă. Poliţia l-a ridicat de acasă pe Keita după antrenament. El va da declaraţii în faţa oamenilor legii despre accident, urmând să îi fie şi recoltate probe de sânge de la INML.

Kader Keita, reținut pentru 24 de ore

Rapidul se află în centrul unui scandal, după ce fotbalistul Kader Keita a accidentat o persoană marți dimineață, într-un incident ce a avut loc pe raza sectorului 2 din București.

Fotbalistul a fost reținut pentru 24 de ore și riscă o pedeapsă de la 2 la 7 ani de închisoare, după ce a fugit de la locul accidentului.

Comunicatul Brigăzii Rutiere

„La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

Reclamă
Reclamă

La fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut.

Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație.

În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere. În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției.

Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"
Reclamă

În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor”, se arată în respectivul comunicat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbare radicală la amenzi: persoanele sancţionate nu mai pot plăti jumătate din suma minimă
Observator
Schimbare radicală la amenzi: persoanele sancţionate nu mai pot plăti jumătate din suma minimă
Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută
Fanatik.ro
Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută
22:48
“S-a speriat” Reacţia lui Victor Angelescu după ce Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului!
22:29
Reacţia lui Rodrygo după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026!
22:13
Ianis Hagi, integralist în Alanyaspor – Galatasaray 1-2. Ce șanse are echipa românilor să meargă mai departe
22:03
FotoNaţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României
22:00
LIVE SCOREComo – Inter 0-0. Duel tare între Fabregas şi Chivu în semifinalele Cupei Italiei
21:46
VIDEODennis Man este de neoprit! Al doilea meci consecutiv cu gol marcat. A lăsat portarul fără replică
Vezi toate știrile
1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 4 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 5 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 6 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial