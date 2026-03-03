Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut - Antena Sport

Keita se afla la volan marţi dimineaţă, atunci când a lovit o femeie în Capitală, pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.
Potrivit Codului Penal, Keita riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru această faptă. Poliţia l-a ridicat de acasă pe Keita după antrenament. El va da declaraţii în faţa oamenilor legii despre accident, urmând să îi fie şi recoltate probe de sânge de la INML.
Kader Keita, reținut pentru 24 de ore
Rapidul se află în centrul unui scandal, după ce fotbalistul Kader Keita a accidentat o persoană marți dimineață, într-un incident ce a avut loc pe raza sectorului 2 din București.
Fotbalistul a fost reținut pentru 24 de ore și riscă o pedeapsă de la 2 la 7 ani de închisoare, după ce a fugit de la locul accidentului.
Comunicatul Brigăzii Rutiere
„La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.
La fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut.
Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație.
În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere. În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției.
În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor”, se arată în respectivul comunicat.
- “S-a speriat” Reacţia lui Victor Angelescu după ce Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului!
- Comunicatul Rapidului după ce Kader Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului!
- Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea
- “Dacă ai fi fost în locul lui Alibec ai fi revenit la FCSB?” Budescu a început să râdă: “Ştiţi cum este acolo”
- Ce primă va încasa Florin Bratu dacă o va salva pe Metaloglobus de la retrogradare