Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut - Antena Sport

Keita se afla la volan marţi dimineaţă, atunci când a lovit o femeie în Capitală, pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Codului Penal, Keita riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru această faptă. Poliţia l-a ridicat de acasă pe Keita după antrenament. El va da declaraţii în faţa oamenilor legii despre accident, urmând să îi fie şi recoltate probe de sânge de la INML.

Kader Keita, reținut pentru 24 de ore

Rapidul se află în centrul unui scandal, după ce fotbalistul Kader Keita a accidentat o persoană marți dimineață, într-un incident ce a avut loc pe raza sectorului 2 din București.

Fotbalistul a fost reținut pentru 24 de ore și riscă o pedeapsă de la 2 la 7 ani de închisoare, după ce a fugit de la locul accidentului.

Comunicatul Brigăzii Rutiere

„La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.