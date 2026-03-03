Reacţia lui Rodrygo după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026! - Antena Sport

Rodrygo (25 de ani) a reacţionat, pe contul lui de Instagram, după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026.
Aflat pe lista mai multor cluburi, inclusiv Inter, Rodrygo va rata, cel mai probabil, şi un eventual transfer în următorul mercato.
Rodrygo, mesaj emoţionant după ce a aflat că va rata World Cup 2026: “Una dintre cele mai rele zile din viața mea”
“Chiar și fără să înțeleg, am încredere în tine… (n.r.: Dumnezeu).
Una dintre cele mai rele zile din viața mea, cât de mult m-am temut mereu această accidentare… poate că viața a fost puțin crudă cu mine în ultima vreme… Nu știu dacă merit asta, dar pot să mă plâng? Câte lucruri minunate am trăit și pe care nu le meritam.
Un obstacol major a apărut în viața mea, în cariera mea, împiedicându-mă să fac ceea ce îmi place cel mai mult pentru o vreme.
Sunt accidentat pentru restul sezonului și nu voi mai juca pentru clubul meu și pentru țara mea la Cupa Mondială. A fost un vis despre care toată lumea știa cât de mult înseamnă pentru mine. Tot ce pot face este să fiu puternic ca întotdeauna, ceea ce nu este nimic nou.
Vă mulțumesc tuturor pentru rugăciuni, mesaje și afecțiune! Sunteți foarte importanți pentru mine. Chiar dacă este o perioadă foarte dificilă, promit să nu mă opresc aici.
Cred că mai am multe lucruri incredibile de trăit și de adus bucurie tuturor celor care au încredere în mine. Este doar un ’ne vedem curând’… Dumnezeu încă veghează totul”, a fost mesajul emoţionant postat de Rodrygo, pe contul lui de Instagram, după vestea teribilă a ratării World Cup 2026.
Rodrygo, OUT tot sezonul! Va rata şi Cupa Mondială
Veste cruntă primită de Real Madrid, a doua zi după eșecul suferit pe teren propriu contra celor de la Getafe. Rodrygo s-a accidentat în disputa pierdută de echipa antrenată de Alvaro Arbeloa, iar verdictul primit de acesta este unul crunt.
Rodrygo a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate de la genunchi și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale. Va lipsi 7 luni de pe teren.
Pierderea este una mare pentru naționala lui Carlo Ancelotti, dar, italianul nu duce lipsă de variante pe plan ofensiv. Sezonul s-a încheiat pentru Rodrygo, acesta fiind și unul dintre jucătorii doriți de Cristi Chivu la Inter.
