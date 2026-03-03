Reacţia lui Rodrygo după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026! - Antena Sport

Rodrygo (25 de ani) a reacţionat, pe contul lui de Instagram, după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026.

Aflat pe lista mai multor cluburi, inclusiv Inter, Rodrygo va rata, cel mai probabil, şi un eventual transfer în următorul mercato.

Rodrygo, mesaj emoţionant după ce a aflat că va rata World Cup 2026: “Una dintre cele mai rele zile din viața mea”

“Chiar și fără să înțeleg, am încredere în tine… (n.r.: Dumnezeu).

Una dintre cele mai rele zile din viața mea, cât de mult m-am temut mereu această accidentare… poate că viața a fost puțin crudă cu mine în ultima vreme… Nu știu dacă merit asta, dar pot să mă plâng? Câte lucruri minunate am trăit și pe care nu le meritam.

Un obstacol major a apărut în viața mea, în cariera mea, împiedicându-mă să fac ceea ce îmi place cel mai mult pentru o vreme.