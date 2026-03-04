Barcelona - Atletico Madrid 3-0. Trupa lui Diego Simeone s-a calificat în finală după un meci de infarct - Antena Sport

Barcelona a făcut un meci fantastic pe teren propriu contra celor de la Atletico Madrid, dar campioana Spaniei nu a reușit să ducă la bun sfârșit „remontada”, astfel că a ratat calificarea în finala Copa del Rey.
Gruparea antrenată de Hansi Flick s-a impus de o manieră clară în fața rivalei madrilene, dar rezultatul din tur a fost decisiv în ceea ce privește soarta calificării.
Barcelona – Atletico Madrid 3-4 la general
După ce a pierdut clar la Madrid disputa tur contra celor de la Atletico, Barcelona a încercat să producă minunea pe teren propriu și să marcheze de cel puțin patru ori în poarta oaspeților.
Bernal a deschis scorul în minutul 29 din pasa lui Lamine Yamal, iar Raphinha a dus scorul la 2-0 chiar înaintea pauzei, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.
După pauză, presiunea la poarta lui Muso a continuat, iar catalanii au irosit mari șanse de a înscrie rapid golul al treilea. S-a întâmplat în cele din urmă în minutul 72, când Bernal a făcut dubla.
Chiar dacă echipa lui Hansi Flick a continuat să pună o presiune irespirabilă la poarta lui Atletico, gruparea „blaugrana” nu a mai găsit iarăși drumul spre gol și s-a ratat astfel calificarea în finală.
