Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: "Ţin să anunţ suporterii" - Antena Sport

Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: "Ţin să anunţ suporterii"

Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: "Ţin să anunţ suporterii"

Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: “Ţin să anunţ suporterii”

Bogdan Stănescu Publicat: 3 martie 2026, 23:30

Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: Ţin să anunţ suporterii

Jucătorii Rapidului, la finalul unui meci / Profimedia Images

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a anunţat că, în condiţiile ratării play-off-ului de către FCSB, echipa antrenată de Costel Gâlcă va disputa pe stadionul Giuleşti meciurile din play-off.

Inclusiv derby-ul cu Dinamo este în pericol să nu se dispute pe Arena Naţională, Angelescu invocând faptul că este necesar un protocol cu roş-albii, care ar putea să nu fie respectat.

Rapid va disputa meciurile din play-off pe stadionul Giuleşti

Țin să anunț suporterii că vom juca toate meciurile pe Giulești. Toate meciurile din play-off le vom juca acolo. FCSB nu este în play-off, era o echipă de tradiție cu care puteam juca pe Arena Națională. Iar cu Dinamo este mai complicat, trebuie să facem un protocol. Există riscul să nu-l respectăm.

Pe lângă asta, trebuie să ne pregătim pentru acest play-off, să facem toate eforturile să câștigăm acest campionat. Noi cel mai bine ne simțim pe Giulești. A fost și dorința suporterilor. Sunt convins că vor veni în număr mare, mai ales că ne vom bate la campionat. Noi am făcut meciuri foarte bune și pe Arena, dar contează și dacă avem un suport de 2-3%. Iar asta contează pe Giulești. Vreau să avem un play-off așa cum ne dorim”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Rapid plănuia să dispute meciurile din play-off pe Arena Naţională, dar totul a fost dat peste cap de ratarea play-off-ului de către FCSB.

Meciul Dinamo – FC Argeş 0-1 a însemnat ratarea matematică a play-off-ului de către FCSB. Campioana a câştigat cu 4-2 meciul cu UTA, dar acest lucru a contat doar pentru ca echipa lui Becali să intre cu mai multe puncte în play-off. Becali a anunţat o “revoluţie” la FCSB după ruşinea ratării play-off-ului. Patronul FCSB-ului plănuieşte dezvoltarea unui departament de scouting şi un număr uriaş de transferuri la echipă, nu mai puţin de 7!

Eliminată în grupe din Cupa României, Rapid mai joacă numai în campionat, la fel ca şi FCSB. Giuleştenii speră să prindă cupele europene din play-off, în timp ce FCSB mai are doar şansa de a intra în Conference League prin intermediul barajului din play-out.

Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"
