Naţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României - Antena Sport

Echipa naţională feminină de fotbal a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională feminină a Republicii Moldova, în primul meci din calificările Cupei Mondiale feminine 2027. Eva Nicolescu, fiica preşedintelui lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a cântat imnul “Deşteaptă-te, române!” înaintea debutului partidei.
Selecţionata tricoloră, condusă de Massimo Pedrazzini, s-a impus la limită pe Arcul de Triumf, prin golul marcat de Ioana Bălăceanu, în minutul 53.
România – Moldova 1-0
România a aliniat formaţia: Părăluţă – Nicoară (Vlădulescu 45), Stanciu, Ficzay, Gered – Vătafu, Iordăchiuşi (Negrea 89), Ciolacu – Bălăceanu, Marcu (Botojel 77), Stancu (Bistrian 84).
Următoarea partidă a tricolorelor în preliminariile Cupei Mondiale feminine Brazilia 2027 va avea loc cu Cipru, în deplasare, sâmbătă, 7 martie.
