Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Naţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României - Antena Sport

Home | Fotbal | Naţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României
Foto

Naţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României

Bogdan Stănescu Publicat: 3 martie 2026, 22:03

Comentarii
Naţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României
galerie foto Galerie (3)

Naţionala de fotbal feminin a învins Moldova / Facebook naţionala de fotbal feminin

Echipa naţională feminină de fotbal a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională feminină a Republicii Moldova, în primul meci din calificările Cupei Mondiale feminine 2027. Eva Nicolescu, fiica preşedintelui lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a cântat imnul “Deşteaptă-te, române!” înaintea debutului partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionata tricoloră, condusă de Massimo Pedrazzini, s-a impus la limită pe Arcul de Triumf, prin golul marcat de Ioana Bălăceanu, în minutul 53.

România – Moldova 1-0

România a aliniat formaţia: Părăluţă – Nicoară (Vlădulescu 45), Stanciu, Ficzay, Gered – Vătafu, Iordăchiuşi (Negrea 89), Ciolacu – Bălăceanu, Marcu (Botojel 77), Stancu (Bistrian 84).

Următoarea partidă a tricolorelor în preliminariile Cupei Mondiale feminine Brazilia 2027 va avea loc cu Cipru, în deplasare, sâmbătă, 7 martie.

Reclamă
Reclamă
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbare radicală la amenzi: persoanele sancţionate nu mai pot plăti jumătate din suma minimă
Observator
Schimbare radicală la amenzi: persoanele sancţionate nu mai pot plăti jumătate din suma minimă
Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută
Fanatik.ro
Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută
23:07
LIVE SCOREComo – Inter 0-0. Duel tare între Fabregas şi Chivu în semifinalele Cupei Italiei
22:48
“Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu” Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului!
22:45
Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut
22:29
Reacţia lui Rodrygo după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026!
22:13
Ianis Hagi, integralist în Alanyaspor – Galatasaray 1-2. Ce șanse are echipa românilor să meargă mai departe
21:46
VIDEODennis Man este de neoprit! Al doilea meci consecutiv cu gol marcat. A lăsat portarul fără replică
Vezi toate știrile
1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 4 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 5 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 6 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi
Citește și