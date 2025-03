Jucătorul criticat de Mircea Lucescu, după San Marino - România 1-5: "A lăsat de dorit" - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost nemulţumit de prestaţia anumitor tricolori în San Marino – România 1-5 şi singurul nume rostit de selecţioner a fost cel al lui Denis Drăguş.

Atacantul care a ratat patru ocazii clare de gol în eşecul cu Bosnia nu a marcat nici în San Marino, iar Mircea Lucescu i-a reproşat jocul slab, dar speră că jucătorul lui Trabzonspor se va revanşa în Austria, unde Il Luce aşteaptă o victorie.

Denis Drăguş, criticat de Mircea Lucescu după San Marino – România 1-5

„Timp de 60 de minute, au jucat așa cum trebuiau să joace, în fața unei echipe mai mici, fără experiență, care nu putea rezista în fața unei echipe cu cunoștințele noastre, cu experiența noastră. Au debutat jucători noi și îi felicit pentru asta. Cei cu mai multă experiență trebuiau să îi ajute pe cei care au intrat.

Am urmărit meciul lor cu Cipru – au câștigat greu. Ne-am pregătit bine, le-am spus ce trebuie să facă, dar am început destul de slab, cu trei mingi pierdute la adversar, ceea ce i-a încurajat. Trebuia să facem un joc rapid, cu centrări. Nu am atacat atât de bine, iar Drăguș a lăsat de dorit – trebuia să atace colțul scurt mai eficient. Oricum, un rezultat bun. I-am felicitat pe băieți după meci, dar le-am atras atenția că, atunci când ne relaxăm, pierdem.

Așa s-a întâmplat și cu Bosnia – ne-au costat trei puncte importante. Părerea mea este că sunt trei echipe care… așa cum am pierdut cu Bosnia, putem câștiga și la Viena. Trebuie să avem jucătorii pregătiți. Nu e ușor să-i recuperezi în trei zile, mai ales când pregătirea constă doar în antrenamente și nu în meciuri importante”, a spus Lucescu, citat de primasport.ro.