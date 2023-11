50.000 de români au cântat alături de Andra şi de tricolori imnul României! Momente copleşitoare pe Arena Naţională - Antena Sport

Reclamă

Gică Popescu, impresionat de echipa naţională după calificarea la EURO 2024

Gică Popescu s-a declarat impresionat de echipa naţională după calificarea la EURO 2024. Fostul component al generaţiei de aur a lăudat evoluţia din meciul cu Israel, care a adus calificarea României la EURO 2024.

„Aşa cum mergeau lucrurile la un moment dat, mă refer la meciul cu Elveţia, meciul de acasă cu Israelul, când evoluţiile nu au fost reuşite, era greu să ne gândim la calificare.

Cu Israelul echipa noastră a arătat prima oară ca o echipă valoroasă. Am avut atitudine de echipă mare, dar ce m-a surprins a fost revenirea după golul primit în minutul 2. Am reacţionat foarte bine, am marcat şi lucrul îmbucurător a fost că şi după 1-1 am jucat la fel.

Am arătat foarte bine, am avut foate multe ocazii. M-aş bucura să văd că meciul cu Israelul e un punct de plecare. E o performanţă, calificarea la un turneu final.

Am confirma cu Elveţia ceea ce ne-a fost greu până acum să spunem, că suntem o echipă valoroasă.

De orice ne putem plânge în aceste preliminarii, mai puţin de şansă. Pe lângă faptul că am picat într-o grupă pe care nici Edi nu ar fi putut să o aleagă mai bine, a mai venit şi problema cu Israelul. Toţi jucătorii trebuie felicitaţi, staff-ul de asemenea. Mi-e greu să cred că vom mai avea astfel de circumstanţe ca în aceste preliminarii. (n.r: despre schimbările din primul 11) În afară de Stanciu, au schimbat tot compartimentul ofensiv. A rămas Stanciu. Era normal să survină aceste schimbări, pentru că presiunea a fost foarte mare cu Israel. Această schimbare era necesară. (n.r: despre cei 50.000 de oameni din tribune) E normal, lumea dorea această calificare. E o sărbătoare a sportului românesc, a fotbalului românesc. Lumea aştepta această calificare, vin să se bucure alături de tricolori, să îi aplaude şi sper eu să avem un rezultat bun şi în această seară. În seara aceasta nu va mai fi presiunea care a fost în Ungaria cu Israel. Dar cu acest entuziasm ar fi bine să păstrăm primul loc în grupă, care cel puţin teoretic ne-ar plasa într-o poziţie favorabilă la tragerea la sorţi. La Cardiff s-a născut generaţia de aur, în 1993. Ar fi minunat ca în meciul cu Israelul să se nască o generaţie la fel de bună ca cea din anii 90”, a declarat Gică Popescu în studioul Antena 1 înainte de startul meciului România – Elveţia, transmis LIVE EXCLUSIV pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.