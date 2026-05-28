“UEFAntasticul” umilit de Gigi Becali a revenit în România! Cum arată acum, la 20 de ani de la sfertul cu Rapid

Carlos Fernandes, portarul FCSB-ului din sezonul 2025-2026, în care echipa lui Gigi Becali a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, a revenit în România. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Carlos Fernandes a sosit în ţara noastră pentru demonstrativul cu Rapidul de atunci. Portarul s-a revăzut, printre alţii, cu Andrei Cristea, Mirel Rădoi şi antrenorul de atunci al echipei lui Gigi Becali, Cosmin Olăroiu.
Carlos Fernandes a revenit în România pentru demonstrativul “UEFAntasticilor”! Cum arată, la 20 de ani de la acel eveniment
În vârstă de 46 de ani în prezent, Carlos Fernandes nu s-a schimbat mult de atunci. El fusese transferat în 2006 de Becali de la formaţia portugheză Boavista. A stat doar un sezon la roş-albaştri, intrând repede în vizorul lui Gigi Becali. După un sezon la roş-albaştri s-a întors la Boavista.
La un moment dat, Gigi Becali spunea că îi dă şi bani celui care îl va transfera de la FCSB.
“Dau bani, numai să-l ia cineva. Plătesc eu 200.000 de euro cui îl vrea, numai să nu mai joace la noi”, a fost una dintre declaraţiile umilitoare ale lui Gigi Becali la adresa lui Carlos Fernandes.
Cu dublă cetăţenie, angoleză şi congoleză, Carlos Fernandes a jucat pentru Angola la nivel de naţională. A apărat poarta acestei reprezentative în 16 meciuri.
